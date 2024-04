Serie A, quando giocano Roma e Lazio: gli anticipi e i posticipi della 35ª giornata

La Serie A ha reso noti gli anticipi e i posticipi della 35ª giornata di campionato. La Lega ha comunicato tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito anche gli orari delle partite che si terranno il fine settimana del 4 e 5 maggio. Le prime partite, però, ci saranno dal venerdì (3 maggio) e il turno si chiuderà lunedì (6 maggio). La Roma è impegnata nello scontro diretto con la Juventus, una gara importante non solo per la classifica, ma anche per la rivalità che c'è tra le due squadre. La Lazio, invece, è impegnata con il Monza per cercare di accorciare sul quinto posto che vale la Champions League.

