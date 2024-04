Classifica serie A: Champions e retrocessione, cosa cambia dopo Udinese-Roma

La Roma ha vinto 2-1 contro l'Udinese grazie a un colpo di testa di Bryan Cristante che ha firmato il 2-1. Un successo importante, che ha permesso a Daniele De Rossi di mantenere viva la corsa alla Champions League. Tre punti che arrivano dopo una vittoria arrivata nel recupero con l'Udinese in seguito alla partita rinviata a causa del malore di Ndicka. Venticinque minuti per cercare di entrare in partita e ottenere un successo. Un disegno che non ha però funzionato per la Roma che si è aggrappata al colpo di testa di Cristante, uno dei marchi di fabbrica del numero 4 ex Atalanta.

Ndicka, c’è il via libera per tornare a giocare. DDR conta di riaverlo tra Napoli e Leverkusen

Come cambia la classifica per la Roma

Questo successo permette ai giallorossi di rimanere alle spalle del Bologna, accorciando la distanza nonostate la sconfitta nello scontro diretto del fine settimana. A causa di questa gara con l'Udinese, i punti di vantaggio dei rossoblù erano diventati ben 7, ma ora sono 4. Zirkzee e compagni sono quarti a 62 punti, mentre i giallorossi quinti in Serie A a 58. Rimane viva, quindi la corsa alla prossima Champions League, con lo spettro di un sorpasso dell'Atalanta che viene allontanato.

I bergamaschi, infatti, sono sesti a 54 punti, a 4 lunghezze dalla Roma ma hanno la possibilità di accorciare le distanze in caso di vittoria nell'incontro da recuperare contro la Fiorentina. Ma quando si giocherà la partita rinviata il 17 marzo scorso per il malore - poi fatale - del dirigente viola Barone? Visti gli impegni delle due squadre nelle Coppe (bergamaschi in Europa League e Coppa Italia, toscani in Conference) diventa difficilissimo trovare una data utile, al punto che il match potrebbe disputarsi a campionato finito.

Come cambia la classifica per l'Udinese

Fino alla vigilia di questo recupero, l'Udinese poteva sperare in un punto d'oro per la sua classifica. I friulani, infatti, avevano tra le mani pareggio per 1-1 che gli permetteva di uscire dalla zona retrocessione. Lucca è anche andato vicino al gol che avrebbe regalato una vittoria insperata, ma invece nel finale è arrivata la beffa. L'Udinese rimane così a 28 punti in diciassettesima posizione, con lo stesso bottino del Frosinone diciottesimo. Se le due squadre dovessero arrivare a pari punti a fine campionato allora dovrebbero passare per il playout.

La classifica aggiornata

Inter 86 Milan 69 Juventus 64 Bologna 62 Roma 58 Atalanta 54 Lazio 52 Napoli 49 Fiorentina 47 Torino 46 Monza 43 Genoa 39 Lecce 35 Cagliari 32 Verona 31 Empoli 31 Udinese 28 Frosinone 28 Sassuolo 26 Salernitana 15