Scudetto Inter, ecco la medaglia d'argento insieme alla Zecca dello Stato

Una medaglia per festeggiare la vittoria non di una corsa olimpica, ma dello Scudetto conquistato dall'Inter. I nerazzurri hanno trionfato contro il Milan nel derby che ha di fatto regalato a Lautaro e compagni la sicurezza aritmetica di concludere primi il campionato. Ora i punti di vantaggio dai secondi in classifica, che sono proprio i rossoneri, sono 17 e con cinque partite al termine non ci sono le possibilità per un recupero.

Thuram e Calhanoglu in live Instagram con il presidente Zhang: «Siamo costati zero euro, vogliamo un orologio»

Oltre alla festa dei giocatori in campo e dei tifosi nelle piazze di Milano, la società ha deciso di celebrare il ventesimo titolo nazionale della sua storia insieme alla Zecca di Stato. Questa produrrà una medaglia d'argento ufficiale che è destinata a diventare un simbolo del successo.

Questa raffigura su una faccia il logo dell'Inter, incorniciato tra due stelle che simboleggiano gli scudetti vinti. Dall'altra parte è presente un'immagine del biscione, simbolo della squadra e di Milano, che abbraccia e avvolge lo scudetto appena conquistato. Intorno, sono incise le due stelle e le annualità di tutti gli scudetti vinti. La medaglia è acquistabile on line sul sito del Poligrafico e Zecca dello Stato.