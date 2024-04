Premier League, Sarri dice no al Nottingham: offerte da Newcastle e West Ham

Venerdì 19 Aprile 2024, 08:35 - Ultimo aggiornamento: 09:04

Maurizio Sarri, dopo aver detto no al Siviglia, ha deciso di rimanere vicino alla sua famiglia a Castelfranco durante questo periodo delicato, rifiutando anche l'offerta del Nottingham. Sarri, pentito di aver lasciato il Chelsea, prevede un ritorno in Inghilterra nel prossimo futuro. Ancora indeciso su quale squadra allenare l'anno prossimo, sta valutando le offerte di Newcastle e West Ham, proposte dal suo nuovo agente Frank Trimboli. Queste opportunità potrebbero anche permettergli di affrontare due questioni aperte alla Lazio, con un budget di circa cinquanta milioni: aspettatevi infatti proposte per Alessio Romagnoli, rinato sotto la guida di Sarri, e Matteo Guendouzi, attualmente in difficoltà con Tudor e fermo per un problema al polpaccio. Genoa-Lazio, le probabili formazioni: Tudor ancora con Felipe Anderson e Luis Alberto. Salta il confronto Immobile-Retegui