Domenica 24 Luglio 2022, 07:24

Il colpo più semplice sta diventando il più tormentato. All'appello degli acquisti necessari per rinforzare la rosa della Lazio manca solamente il secondo portiere, ma alle porte del breve ritiro in Germania non c'è ancora l'ombra di un vice per Maximiano. L'addio improvviso di Reina ha scombussolato i piani iniziali del club che così, mollata la pista Carnesecchi per causa di forza maggiore, ha virato sul portoghese. Non proprio la prima scelta di Sarri, ancora alla ricerca di un secondo di suo gradimento come Provedel.

Il presidente Lotito in prima persona si è attivato con lo Spezia, ma i 50 milioni spesi finora pesano a tal punto che il patron sta provando a convincere il club ligure ad accontentarsi di 2,5 milioni. A 3 l'operazione potrebbe chiudersi, ma i tentennamenti per una somma pari a 500mila euro alimentano uno stallo che non fa il gioco dei biancocelesti. Lo stesso Provedel ha inizialmente forzato la mano non scendendo in campo contro il Bochum, ma nell'amichevole con lo Jablonec si è rivisto dal 1'. La Lazio sarebbe l'occasione della vita per lui, ma così rischia di rimanere solo un miraggio.

PIANO B

Proprio per questo motivo il casting non si ferma al classe '94 dello Spezia, ma si arricchisce di un nuovo profilo. Nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome di Marco Sportiello. La candidatura di Silvestri non fa impazzire Sarri, perciò spulciando tra le occasioni assume sempre più rilevanza il portiere dell'Atalanta. Il classe '92 per caratteristiche convince molto come vice di Maximiano e per assicurarselo non servirebbe nemmeno un esborso esagerato considerata la scadenza nel 2023. L'idea alletta, ma l'ostacolo principale è l'Atalanta. Visto l'infortunio che costringerà Carnesecchi a rientrare a ottobre inoltrato, per ora il club bergamasco non ha intenzione di privarsi di Sportiello alle spalle del titolare Musso. Altro boccone amaro da mandare giù per la Lazio, ma non sono da escludere ulteriori avvicinamenti con Percassi in caso di fumata grigia per Provedel. L'ascesa di Sportiello fa perdere quota a Silvestri, mentre resta lontana l'opzione Terracciano.

Il secondo portiere sarà il prossimo acquisto annunciato. Per gli altri invece serviranno prima le cessioni. Quella di Muriqi comporterà un incasso di poco superiore ai 9 milioni, bonus compresi. In uscita Escalante, nel mirino di Valladolid e Sampdoria, e Durmisi. Jony è pronto a rescindere il contratto per tornare allo Sporting Gijón, mentre sempre dalla Spagna il Valencia pensa a Hysaj. In tal caso la Lazio potrebbe virare su Emerson Palmieri in prestito. Difficile Udogie per costi. A centrocampo è spuntato Racic, ma Vecino è il nome più caldo. È previsto anche un nuovo incontro, ma prima si proveranno a piazzare Akpa Akpro e Kiyine, mentre l'arrivo di Ilic dipenderà dall'uscita di Luis Alberto. Intanto è finita davvero tra Mertens e il Napoli, ma Lotito è stato chiaro: «Non ne abbiamo bisogno», con buona pace di Sarri che domani ritroverà la squadra a Formello. Superata quota diciassetemila abbonamenti venduti: sempre più vicini i venti di tre stagioni fa.