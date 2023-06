Serie A, ecco date e luoghi dei ritiri: l'elenco completo

Sarà la neo promossa Frosinone la prima squadra ad andare in ritiro precampionato tra le venti che compongono la massima serie calcistica, per alcune delle quali non c’è ancora l’ufficialità di sede e date. La consuetudine dei raduni non è solo questione sportiva ma, soprattutto per le grandi squadre, una grossa operazione di marketing turistico, capace di smuovere decine di migliaia di tifosi da una parte all'altra della penisola e non solo. Ecco l'elenco completo.

Calciomercato Inter, congelato l'affare Brozovic: l'Al-Nassr ha cambiato le condizioni dell'offerta

ATALANTA

Clusone-Val Seriana (BG), 14-22 luglio.

BOLOGNA

Rio Pusteria (BZ), 12-22 luglio.

CAGLIARI

Asseminello (CA), 10-21 luglio; Chatillon-St.

Vincent (AO), 24 luglio - 4 agosto.

EMPOLI

Ritiro non ancora comunicato.

FIORENTINA

“Viola Park” Bagno a Ripoli (FI), dal 12 luglio.

FROSINONE

Fiuggi (FR), 7-24 luglio.

GENOA

Val di Fassa (TN), 10-25 luglio.

INTER

Appiano Gentile (CO), 13-23 luglio.

JUVENTUS

Continassa (TO), dal 10-22 luglio.

LAZIO

Auronzo di Cadore (BL), 11-28 luglio.

LECCE

Folgaria (TN), 15-30 luglio.

MILAN

Milanello (VA), 10-22 luglio.

MONZA

Pontedilegno-Tonale (BS), 10-23 luglio.

NAPOLI

Dimaro (TN), 14-25 luglio; Castel di Sangro (Aq), 28 luglio-12 agosto.

ROMA

Trigoria (RM), 8-23 luglio;

SALERNITANA

Rivisondoli (AQ), 10-27 luglio; Fiuggi (FR) 28 luglio-6 agosto.

SASSUOLO

Vipiteno-Racines (BZ), 11-27 luglio.

TORINO

Pinzolo (TN), 17-29 luglio

UDINESE

Bad Kleinkircheim (Austria), 17 luglio-2 agosto.

VERONA

San Martino di Castrozza (TN) 11-23 luglio.