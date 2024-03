Koopmeiners: «Ho chiesto la cessione in estate all'Atalanta. So che la Juve è interessata»

Dieci gol e tre assist in Serie A, un ruolo centrale nelle gerarchie dell'Atalanta e i tifosi che sono felici per il suo rendimento. La stagione di Teun Koopmeiners è piuttosto positiva grazie soprattutto ai risultati ottenuti dalla squadra da inizio stagione ad oggi. Il suo talento è stato notato non solo da tutti gli appassionati di calcio e del nostro campionato, ma anche da diversi addetti ai lavori che hanno messo gli occhi proprio sull'ex Psv. Proprio del futuro ha parlato il classse 1998 in un'intervista al De Telegraaf, a cui ha rivelato: «Ho chiesto la cessione in estate all'Atalanta».

Atalanta-Fiorentina, il recupero quando si gioca? Le quattro ipotesi (una addirittura a fine stagione)

Le parole di Koopmeiners

«Affinché la cosa accada, però, deve arrivare una proposta soddisfacente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così il ventiseienne ha gelato i propri tifosi sottolineando la sua voglia di lasciare Bergamo: «Io e la mia fidanzata ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporto anche la pioggia. Spero che si presentino situazioni sulle quali poter riflettere e mi auguro anche che l’Atalanta possa ricevere una bella cifra per me, perché ho trascorso un periodo meraviglioso qui». Poi Teun ha continuato parlando dell'interesse di Napoli e Juventus: «L'anno scorso c'è stato l’interesse concreto del Napoli, i due club però alla fine non si sono trovati. Mentirei se dicessi che non mi stanno arrivando notizie legate ad un possibile interesse della Juventus o di club della Premier League. Ovviamente anche io leggo o le voci mi vengono inoltrate».