Superbonus, richieste bipartisan: detrazioni in 10 anni

Diversi emendamenti bipartisan proposti alla commissione Finanze del Senato mirano a estendere la durata della ripartizione delle detrazioni del Superbonus . Attualmente fissata a 4 anni, la nuova proposta suggerisce di allungarla fino a 10 o addirittura 15 anni per le spese effettuate nel 2023. Le modifiche includono anche l'estensione della ripartizione già prevista per le spese del 2022 fino al 4 aprile 2024. Le proposte sono state avanzate da partiti quali Fi, Lega, Pd, M5s, Avs e Iv. Irpef, taglio tasse previsto nel 2025: blindate le 3 aliquote. Via libera al Def, Giorgetti: «Bonus mostro abnorme»