Venerdì 22 Luglio 2022, 10:44 - Ultimo aggiornamento: 11:08

Una volta archiviata anche l’ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore, ora per la Lazio sarà tempo di rientrare a Roma. Giusto un’altra sgambata mattutina allo Zandegiacomo prima di lasciare le Tre Cime di Lavaredo e godersi il weekend di riposo. Le operazioni riprenderanno direttamente nel pomeriggio di lunedì quando è fissato il ritorno a Formello. Da martedì invece inizierà il mini ritiro a Grassau in Germania che terminerà il 31 luglio e durante il quale ci saranno altre due amichevoli contro Genoa e Qatar.

Campo a parte, saranno giorni caldi anche sul mercato. Il presidente Lotito sta provando a convincere lo Spezia a mollare Provedel. Il portiere classe ’94, ai nastri di partenza secondo di Maximiano, è l’obiettivo principale al momento per completare l’attuale rosa. Il patron si è avvicinato di nuovo direttamente in Lega con la società ligure, ma l’ultima offerta resta quella di 4,5 milioni di euro compresi i bonus. Nell’amichevole contro lo Jablonec l’estremo difensore è tornato in campo, ma aspetta solo il via libera per raggiungere la Capitale in quella che considera l’occasione della vita. Tutto fa pensare a una fumata bianca, ma qualora non dovesse esser così resta viva la candidatura di Silvestri. Il portiere dell'Udinese è gestito dalla scuderia Raiola e tra i «due progetti» in ballo con la Lazio svelati dall’avv. Pimenta ci potrebbe essere proprio lui. La terza opzione è Terracciano.

Restano poi vivi altri sogni per Sarri. In primis c’è Emerson Palmeri, il terzino sinistro scelto da tempo dal Comandante. L’italo-brasiliano potrebbe anche arrivare in prestito con diritto di riscatto a 8-10 milioni, il Chelsea ha aperto alla formula, ma prima sarà opportuno vendere. Nella batteria dei terzini per ora quello in uscita resta Hysaj nonostante un ritiro convincente. Il Valencia ci pensa e potrebbe offrire circa 5 milioni di euro. Al tal punto l’operazione Emerson potrebbe concretizzarsi. A centrocampo invece scalpita Vecino. C’è già l’accordo col calciatore con un triennale a 2 milioni annui, ma l’ex Inter a sua volta dovrà attendere l’uscita di uno tra Kiyine e Akpa Akpro, se non entrambi. A proposito di uscite infine, quella che permetterebbe di arrivare al gioiellino Ilic del Verona resta Luis Alberto. Qualora il Siviglia dovesse tornare alla carica con un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, senza contropartite, allora Lotito busserebbe di nuovo alla porta di Setti per il classe 2001 con 15 milioni. Tutte le mosse del mercato estivo a incastri della Lazio.