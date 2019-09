Roma, oltre un etto della pericolosa droga «Shaboo» in casa: due arresti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vendevano metanfetamina fatta in casa. Preparavano e confezionavano con minuzia le singole dosi e poi le rivendevano, consapevoli dei devastanti effetti di quella che è. I due uomini di nazionalità cinese artefici di questo “risky business” sono stati arrestati nella serata di ieri dai “Falchi” della squadra mobile di Roma. Dopo una lunga attività di pedinamento, gli agenti sono risaliti a un appartamento atra via di Torpignattara e via del Mandrione. All'interno, distribuiti sul tavolo della cucina e nei dei cassetti, sono state ritrovate diverse confezioni contenenti complessivamente 102 grammi di metanfetamina, presentata nella tipica forma a cristalli dello «shaboo», una potentissima sostanza che si presenta in cristalli trasparenti ed inodore.A differenza della cocaina è in grado di produrre effetti anche per 14-16 ore, generando convulsioni, atteggiamenti violenti, totale mancanza di sonno ma anche perdita di appetito, dei denti e dei capelli.. Oltre alle dosi già pronte, la Polizia ha sequestrato anche altri materiali riferibili alle attività di preparazione e confezionamento. Su disposizione della procura di Roma, i due cinesi sono stati trattenuti in Questura e stamattina saranno giudicati, con rito direttissimo, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.