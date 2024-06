Martedì 4 Giugno 2024, 04:50

Jacopo ha perso la vista per una malattia quattro anni fa. Vive a Ostia, ma spesso viene a Roma a trovare gli amici. Per arrivare in Centro deve prendere la metromare Roma-Lido dove riscontra già le prime difficoltà perché «l’annuncio vocale che segnala la fermata non funziona», racconta. Un problema che ha avuto più volte e che l’ha portato a dover imparare a memoria il numero delle fermate per capire quando poter scendere «ma non è semplice», osserva. «Basta una distrazione, come una telefonata che ricevi, per perdere il conto e rischiare di non scendere. Quando viaggio devo sempre stare attento e non posso mai rilassarmi».

L’ARRIVO A ROMA

Arrivato alla stazione di Porta San Paolo ecco la seconda criticità perché lì mancano del tutto percorsi e segnali tattili che lo costringono a usare «le guide naturali come le pareti dei muri o le siepi». Va meglio nella vicina stazione della metro di Piramide dove i percorsi ci sono, ma sono stati installati su una pavimentazione «inadatta che non permette di distinguere bene il percorso. È così anche «a Garbatella e a San Giovanni», prosegue il 37enne. Con qualche difficoltà Jacopo scende alla banchina della metro per andare verso Termini. Salito sul vagone, ancora una volta, il silenzio più totale. L'annuncio vocale che segnala le fermate non funziona. «È una discriminazione che va contro la legge», nota innervosito mentre si tiene stretto al palo del vagone.

GLI IRRISPETTOSI

La metro è piena, ma nonostante la sua disabilità, evidente a tutti per via del bastone, nessuno gli cede il posto a sedere. «Per me stare in piedi è pericoloso, specialmente quando il mezzo frena. Quando devo fare tratte più lunghe, infatti, chiedo di sedermi». Sceso a Termini si trova nel caos più totale perché in stazione è scattato l'allarme anticendio. «Un rumore insopportabile», dice Jacopo facendosi aiutare dalla madre per uscire più rapidamente. «Per noi - spiega - in due casi incontriamo il buio vero: quando c’è troppo caos o troppo silenzio. Quando scatta un allarme e sei da solo vai nel panico», dice tirando un sospiro di sollievo per la presenza della madre. In molti punti infatti i percorsi installati a terra o non ci sono o sono danneggiati tra parti mancanti e rigonfiamenti. Grazie all'aiuto della madre arriva a piazza dei Cinquecento per prendere un bus e proseguire la sua giornata. O almeno provarci. Salito in superficie il primo problema: il marciapiede della piazza, quello che costeggia le logge, è dissestato e così raggiungere le strisce pedonali per attraversare è impossibile. Ma il vero caos è la parte della piazza davanti alla stazione, quella dove sostano i mezzi. «Qui è un manicomio con tutte le banchine che ci sono. Devi farti una mappa mentale per ricordare esattamente come sono disposte le fermate dei bus. E tutto questo - sottolinea Jacopo - richiede davvero molto impegno e provoca stress. Per fortuna ci sono delle applicazioni sul cellulare che aiutano a muoversi, ma è comunque difficile».

I MEZZI DI SUPERFICIE

E se è difficile trovare il bus, è ancora più complicato viaggiarci dato che – come per le metro – gli annunci vocali che segnalano le fermate spesso non ci sono. È così per il 90 Express direzione Largo Labia che, come spiegato dall'autista, «non è previsto perché il mezzo è vecchio». Jacopo rinuncia quindi a salire e tenta con un secondo mezzo. Salendo sul 40 chiede all'autista se l'annuncio vocale funziona. In questo caso la risposta è ancora più bizzarra. «È sintonizzato con quello del bus 64. Infatti sto chiamando chi di dovere per risolvere il problema», dice il conducente. Sconfortato Jacopo rientra in stazione per riprendere la metro B. Sulla banchina in direzione Laurentina, l’ennesima amara scoperta della giornata: in un tratto il segnale tattile è completamente assente e lui rischia di cadere.

LA RABBIA

«È una giungla», dice con tono esausto. Una giungla ignorata da molti, ma che per altri è davvero una tragedia. «È difficile e capita spesso che ti innervosisci quando vedi negati i tuoi diritti. Io segnalo tutti i problemi che riscontro e debbo dire che chi di dovere mi ascolta e mi assicura che verranno risolti. Però ci vogliono fondi e tempo». E intanto Jacopo e quelli come lui sono costretti ad arrangiarsi «nella giungla».