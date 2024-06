Evviva, top e flop di ieri: cosa è successo nel programma di Gianni Morandi? Vecchioni sui talent divide, Amadeus addio emozionato, Michielin da brividi

Ieri sera in tv, su Rai 1, è andata in onda una puntata speciale di "Evviva!", il nuovo programma condotto da Gianni Morandi, dedicato ai 70 anni della Rai. Accompagnato da Amadeus, Roberto Vecchioni e Francesca Michielin, il cantautore ha ripercorso attraverso la musica negli ultimi 7 decenni, a cominciare dal programma Orchestra delle quindici andando in onda nel 1954 con la conduzione di Febo Conti. E nel farlo si è evidenziato il ruolo dei talent show. Ecco dunque cosa è successo, top e flop della serata.