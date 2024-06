Domenica 2 Giugno 2024, 23:58

«Nostro figlio è un ragazzo come tanti. È finito in una situazione più grossa di lui, da cui è estraneo. È un caso che non c’è e che riteniamo destinato a sgonfiarsi presto». Ne sono certi i genitori di Gianmarco F., il ventenne arrestato giovedì dalla Digos per fabbricazione e detenzione d’arma clandestina e già finito nella lente della polizia nell’ambito di indagini finalizzate alla prevenzione e al contrasto del terrorismo di matrice neonazista e suprematista bianco. Piuttosto la coppia è convinta che il ragazzo possa essere stato «travolto dai pericoli della rete» popolata dagli hacker.

Roma, armi con la stampante 3D: preso neonazista di 20 anni. Sulle chat istigava all'odio razziale

«SCONVOLTO»

Gianmarco, assistito dall’avvocato Francesca Civitate, è potuto tornare a casa sotto la stretta sorveglianza della mamma e del papà che è un dipendente della Farnesina. Per lui il gip, in sede di convalida del fermo, ha infatti disposto i domiciliari. «É molto provato ed è sconvolto, come è traumatizzata l’intera famiglia - afferma la legale - Abbiamo rispetto per il lavoro svolto dagli inquirenti, dal momento che la situazione geopolitica richiede estrema attenzione a certi fenomeni, ma va detto anche che il ragazzo è incensurato, che nel suo conto non ci sono pendenze e che se davvero fosse così pericoloso o gli elementi così gravi non gli sarebbe stato concesso di lasciare il carcere».

STAMPANTE E PACCHI

La mamma ha il cuore spezzato, la voce trema nel pronunciare le parole. Sul pianerottolo di casa, in un complesso residenziale non lontano da Corso Francia, a Roma nord, su un mobiletto scuro giace ancora imballato un pacco recapitato dal corriere proprio per lui. Probabilmente arrivato dopo il suo arresto. Secondo la Digos, il ventenne seguendo istruzioni nel web e nel dark web su cui comunque si muoveva con abilità, avrebbe acquistato una stampante 3D e il materiale con cui confezionare armi e proiettili rinvenuti in parte nella sua stanza e in parte nascosti in un borsone in una seconda dimora fuori Roma. Sul suo conto si erano già focalizzati gli occhi della Postale che ha poi coinvolto nelle indagini la Digos e la Direzione centrale della polizia di prevenzione. Il sospetto è che il ventenne tramite Telegram diffondesse video di aggressioni cruente, anche di decapitazioni, a danno di persone di colore, simpatizzando e ispirandosi ad attentatori neonazisti come Brenton Tarrant, autore della strage di Christchurch, in Nuova Zelanda, e Stephan Balliet, protagonista dell’irruzione nella sinagoga di Halle, in Germania, nel 2019.

SFIDE TRA HACKER

Tuttavia la famiglia confida che il caso si sgonfierà, per loro è un dramma familiare piombato improvvisamente nelle loro vite. Gianmarco ha un lavoro, ama gli animali e per chi lo conosce «non farebbe del male a nessuno». Ma nella sua stanza incollato al web e ai videogiochi passerebbe molte delle sue ore, forse troppe, in balìa di false sirene ed esposto ai pericoli della rete che si insinuano sempre più nelle vite (reali) di tanti giovani e giovanissimi. Fino a trasformarli - è il caso di alcuni, i più fragili - in una sorta di “nerd” che si estraniano dal mondo esterno per coltivare in maniera ossessiva la passione per la tecnologia. Una volta tuffati nei meandri più oscuri del web, però, il rischio di ritrovarsi in ambiti più grandi di loro è altissimo. Specie quando un hacker si confronta con altri di pari livello: allora possono nascere attacchi e incursioni incrociate, costellate da piccole e grandi vendette e ritorsioni. Anche solo subire un furto di identità, seppure temporaneo, per esempio, potrebbe significare finire in grossi guai. A stabilire come siano andate le cose per Gianmarco F. ci penserà l’autorità giudiziaria.

