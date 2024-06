Lunedì 3 Giugno 2024, 05:55

Non solo le elezioni europee. I cittadini di Tivoli l’8 e 9 giugno saranno chiamati anche a scegliere anche chi prenderà il posto del sindaco uscente, il civico Giuseppe Proietti, arrivato a quota due mandati consecutivi e dunque fuori dai giochi. Per il suo posto corrono in cinque, in una gara che riserva vari motivi di interesse, tra alleanze nate e poi cadute e patti che vengono da lontano.

Il centrodestra – dopo alcune divergenze tra Lega e Forza Italia – si presenta oggi compatto a sostegno di Marco Innocenzi, imprenditore e volto storico della destra tiburtina. Al suo fianco ci sono tutti i partiti al governo del Paese (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati) ma anche la Democrazia Cristiana (o meglio, una delle liste che si contendono il marchio della Balena Bianca) e altre civiche. Una scelta, quella di Innocenzi, che nei corridoi della politica si dice essere nata addirittura durante le trattative intercorse alle scorse elezioni regionali, quelle che hanno visto vincere il candidato di centrodestra Francesco Rocca.

LA SCELTA

Se Innocenzi appare molto forte in alcune aree di Tivoli (come Bagni), in centro città conterà sui molti esponenti dell’attuale amministrazione (come gli assessori Domenico Cecchetti e Marialuisa Cappelli) che qualche mese fa sono entrati nella Lega, guidata a Tivoli dalla consigliera regionale Laura Cartaginese.

Il Pd invece ha deciso di puntare su una civica, l’avvocata Giovanna Marconi, appoggiata a sua volta da una lista civica. Una candidata fuori dalla politica, anche se fino a un certo punto: entrambi i genitori di Marconi, infatti, possono vantare un’esperienza da assessori nelle precedenti giunte di Marco Vincenzi. Oltre alla candidata dem, proveranno a diventare la prima sindaca di Tivoli anche l’assessora uscente al Bilancio Maria Rosaria Cecchetti e la pentastellata-civica Francesca Chimenti.

La prima, nata politicamente nell’alveo del centrodestra, era poi confluita nella giunta civica di Proietti. In vista delle prossime elezioni però – diversamente come detto da alcuni suoi colleghi – ha scelto di non correre con il candidato di centrodestra Innocenzi ma con l’ex Terzo Polo (per l’occasione ricongiuntosi): ossia Azione e Uniti per Tivoli, espressione locale di Italia Viva, oltre a una sua lista civica. In questa corsa ha scelto di affiancarla anche la vicesindaca uscente, Laura Di Giuseppe. L’ultima donna in campo come detto è Francesca Chimenti, insegnante e consigliera di opposizione uscente. In ballo con la lista civica “48 piazze” insieme al M5S, all’Alleanza Verdi-Sinistra e a due civiche. Infine, chiude il cerchio la lista di “sinistra-sinistra”, guidata dall’operaio Massimiliano Rossini.

L’IPOTESI

Nonostante il centrosinistra appaia oggi diviso, qui a Tivoli un progetto di campo largo sembrava possibile. A riunire i partiti che a livello nazionale sono all’opposizione (in particolare Pd ed ex Terzo Polo) era stato l’imprenditore Teodoro Russo. Nato a Roma ma tiburtino d’adozione (e nella politica locale a metà degli anni Ottanta e Novanta), Russo ha poi costruito la sua carriera in Veneto. Dopo un iniziale “sì” ha fatto un passo indietro per motivi personali e i partiti della coalizione che lo appoggiavano non sono riusciti a trovare un’alternativa che tenesse insieme le diverse anime politiche. Da qui, la scelta di divergere su candidati alternative. Secondo quanto filtra, al momento sembra anche piuttosto improbabile che il centrosinistra possa trovare una sua unità in un’eventuale ballottaggio. Ma innanzitutto c’è un primo turno da affrontare.

