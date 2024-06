Roma, Ghisolfi è a Trigoria: da Llorente a Dybala, tutti i nodi da sciogliere in 15 giorni

Florent Ghisolfi è sbarcato ieri sera a Roma e già questa mattina ha raggiunto Trigoria. Di lavoro sul mercato ce n’è moltissimo, dalle uscite a situazioni contrattuali da sanare ai calciatori in entrata. È ancora presto per pensare a quest’ultimi anche se Daniele De Rossi ha ammesso di avere una rosa di nomi in testa. L’incombenza più grande era riscattare Angeliño dal Lipsia che aveva fissato come data limite il 30 maggio. Ghisolfi il penultimo giorno disponibile ha dato il via libera a versare il 5 milioni per il riscatto. L’altro caso da risolve adesso è Llorente, pure lui arrivato in prestito dal Leeds United e per riscattarlo entro il 30 giugno serviranno altri 5 milioni. Il difensore ha espresso la volontà a restare, nonostante non sia un titolare inamovibile. «Giorni di disconnessione, di riposo… e di attesa», ha scritto recentemente su Instagram, segnale che qualcosa si muoverà a breve termine. Se lo spagnolo resterà, allora i problemi della difesa dovrebbero essere parzialmente risolti.

Roma in sospeso ma c'è Ghisolfi. Ufficialità di De Rossi, mercato, budget e rinnovi: ecco tutte le questioni da definire

Dando per assodata la permanenza di Mancini e Ndicka, rimane da chiare la situazione di Smalling che ha ancora un anno di contratto e non dà certezze. Ghisolfi dovrà parlare anche con l’entourage di Dybala che aspetta una chiamata in vista della ripresa della stagione (6-7 luglio).

L’argentino andrà in scadenza il prossimo anno e con una clausola di 12 milioni potrebbe scegliere di andare in altri club disposti a prolungargli l’accordo. Al momento non tira aria d’addio, ma in futuro chissà. Insomma, è solo il primo giorno a Trigoria, ma Ghisolfi ha già l’agenda piena di appuntamenti. Non avrà tempo di fermarsi nei prossimi tre mesi. Sarà un’estate caldissima.