Autobus e metro senza annunci vocali, scale mobili non funzionanti, marciapiedi sconnessi e percorsi tattili danneggiati. Ostacoli aggirabili per chi ha la fortuna di vedere, che però diventano insuperabili per chi ha una disabilità visiva. Per un non vedente muoversi a Roma con i mezzi pubblici è tutt'altro che facile. «È un dramma, peggio di un manicomio», dicono in molti. Una serie di criticità, tra disagi e disservizi, per le quali spesso i non vedenti rischiano di farsi male andando a sbattere contro insegne, pali o qualsiasi altra barriera che si può incontrare alla fermata della metro o del bus. Difficoltà che conoscono bene i quasi diecimila ciechi che, stando ai dati dell'Inps relativi al 2023, vivono nel Lazio. Alcuni, per cercare di sopravvivere «alla giungla romana» hanno anche creato delle chat su WhatsApp dove gli appartenenti ai vari gruppi segnalano in tempo reale i problemi che riscontrano. «Un modo utile per aiutarsi a vicenda», spiegano. Ma non basta perché «Roma può diventare accessibile a tutti solo aumentando gli interventi per abbattere le barriere architettoniche», osserva Giuliano Frittelli, presidente della sezione romana dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

LE ZONE

«Non ci sono zone più o meno critiche perché il problema riguarda un po' tutta la città. Dal Centro alle periferie», prosegue il presidente dell'associazione che tutti i giorni raccoglie le segnalazioni degli oltre mille soci sui problemi che riscontrano muovendosi per la Capitale. Tra i più rilevanti l'assenza, o il volume troppo basso, degli annunci vocali sia nelle stazioni che all’interno dei mezzi. Oltre che su diversi vagoni delle linee A e B mancano anche su molti bus, come ad esempio il 716, il 670 o il 90 Express. Solo per citarne alcuni. «Le segnalazioni sonore – spiega Frittelli – sono fondamentali anche per attraversare la strada per raggiungere le stazioni e le fermate, per questo abbiamo chiesto a chi di competenza di investire più fondi per la messa a norma dei semafori. Nel 2023, tra quelli installati ex novo e quelli ristrutturati, ne sono arrivati altri 80. Ma non bastano. Dovrebbero essere messi a norma tutti quelli che ci sono a Roma» E se non si tratta di ostacoli uditivi, ci sono quelli fisici. Molto spesso i percorsi tattili che si trovano a terra, ovvero quelli che servono ai non vendenti per muoversi, sono danneggiati in più punti e quindi difficilmente utilizzabili per chi si muove con il bastone. Discorso analogo vale per i segnali tattili, anche questi installati a terra per indicare i pericoli, come la fine della banchina. C'è poi il problema degli ascensori, dei monta-scale e delle scale mobili per accedere alla metropolitana che sono fuori servizio. Circa il 10% degli impianti presenti delle stazioni non funziona. Secondo il sito dell'Atac, che quotidianamente aggiorna l'elenco delle zone dove ci sono problemi, tra la linea della metro A e quella della metro B sono 17 le stazioni dove alcuni impianti sono temporaneamente fuori servizio.

Criticità che richiedono interventi urgenti specialmente in vista del Giubileo del prossimo anno, quando arriveranno a Roma pellegrini da tutto il mondo, molti dei quali anche con disabilità visive.

GLI INTERVENTI

Nel 2023 è stato istituito un tavolo permanente di confronto al quale partecipano l'assessorato e la commissione Mobilità insieme ad Atac e alle associazioni proprio per condividere informazioni e decisioni con le persone con disabilità. «Grazie al tavolo le cose stanno iniziando a migliorare, ma sicuramente le difficoltà ancora ci sono e sono tante», ammette il presidente Frittelli.

VERSO IL GIUBILEO

Quanto agli interventi in programma in vista del Giubileo «sulla metro A si sostituiranno 22 monta-scale, che servono per l'accessibilità dei disabili motori, e ci sarà una revisione di oltre cento impianti», assicurano l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè e il presidente della commissione Mobilità, Giovanni Zannola. Inoltre «verranno rivisitati tutti i percorsi per disabili visivi e verranno raffinati i sistemi di annunci sonori. Tutti lavori che sono stati finanziati con cinque milioni e che sono in fase di attuazione», spiegano ancora. Per quanto riguarda il servizio di superficie, invece, «le nuove vetture in consegna sono fornite di tutte le moderne dotazioni per consentire un viaggio confortevoli ai clienti con disabilità», concludono i due ammettendo però l’esistenza di «problemi di adeguamento infrastrutturale non sempre risolvibili».