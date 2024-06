La matita di rame di De Blasio al Castello di Fiano Romano

Dodici opere che raccontano il lunghissimo percorso di Walter De Blasio, artista romano, che si è finalmente deciso di portare alla luce il suo talento artistico che sfrutta in modo insolito materie come stoffe, ossidi, lastre, fili di rame e metalli forgiati (ragione delle sue creazioni per vetrate artistiche utilizzate per edifici pubblici e privati): l'esposizione delle 12 opere per una personale intitolata - non a caso - "La matita del rame" è in corso in questi giorni e fino a giovedì 6 nella splendida cornice del Castello Orsini di Fiano Romano, presso le sale nobili del Quattrocento.

Quadri-sculture, quelle di De Blasio che associano la bellezza dei colori e delle ossidazioni con la conoscenza dei materiali, in particolare della combinazione di questi con il metallo, che l'artista forgia e piega davvero al desiderio del suo spirito.

Geometrie, scomposizioni e riallineamenti, sono nel solco dell'ispirazione che muove De Blasio: da Melotti a Kandisky e Klee; da Burri a Mirò e Mondrian, con echi del surrealismo di Dalì nei "Quattro Elementi".

C'è una cultura che sente come terreno fertile la pittura che sconvolgerà questa arte nel Novecento, insomma. E non casuale che ci sia anche un'opera, "La metamorfosi di Gregor" chiaramente riferibile alla passione per l'artista per Kafka.

De Blasio ha frequentato l'Accademia delle Belle Arti ed è diplomato con lode in scenografia seguendo i corsi di Toti Scialoja.