Moto GP a Mugello, la previsione di Mauro Sanchini (Sky Sport): «Domani testa a testa tra Pecco e Marquez su una pista unica»

La gara ufficiale è domani, ma a Mugello la festa è già iniziata da due giorni. Sono venuti da tutto il mondo per il Gran Premio d’Italia, una delle gare di moto Gp più attese dell’anno in programma il 2 giugno, alle ore 14.00.

Oggi, 1 giugno, si è svolta la Speed Race in cui ha trionfato Francesco Pecco Bagnaia, che ha lasciato indietro Marc Marquez su Ducati del team Gresini e Pedro Acosta su Ktm e ora punta dritto al titolo. E fa sognare tutti, a partire dai migliaia di tifosi che sono venuti qui da ogni parte d’Italia per vederlo e subito dopo il podio hanno intonato l’inno d’Italia. Un fuoriprogramma che ha emozionato tutti (non è previsto il suono dell’inno della nazionalità vincitore al termine della speed race, ma solo al termine della gara ufficiale di domani ndr).

E allora domani cosa succederà in pista? Ne abbiamo parlato con Mauro Sanchini, commentatore tecnico MotoGP di Sky Sport con cui abbiamo seguito la gara.

Quale è la sua previsione per la gara di domani ? “Domani mi aspetto una gara che riprenda ciò che abbiamo visto oggi, con un testa a testa ancora più acceso tra Bagnaia Marquez, Enea Bastianini. Marteen? forse si forse no”

Cosa rende il Mugello una pista così speciale? È una pista amatissima dai piloti perchè è costruita su dislivelli naturali e questo la rende meravigliosamente divertente per chi guida. Una danza di saliscendi e curve rapidissime. E poi è una pista “di una volta”, progettata con curve ad altissima velocità: qui si toccano anche i 160 km/h in curva. È uno spettacolo da vivere”.

Pecco Bagnaia secondo lei può diventare il nuovo Valentino Rossi?

Sicuramente Pecco è entrato nel cuore degli italiani.È riuscito , come faceva Valentino, a far appassionare alla moto GP anche un pubblico più ampio che non è solo quello dei tifosi storici. Anche oggi qui a Mugello c’era un pubblico e un entusiasmo che non si vedeva da anni. Sono certo che questo sarà un bel mondiale per lui: la vera impresa è proprio questa conquistare chi solitamente non guarda la moto GP, portare questo sport nelle case di tutti gli italiani. Con il suo talento, Francesco Bagnaia ci sta sicuramente riuscendo.