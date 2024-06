Martedì 4 Giugno 2024, 00:00

Non mostrano mai il loro volto e nel nome delle missioni più difficili, in patria e all’estero, hanno annullato quasi del tutto la loro identità. Riuscire a parlare con gli incursori della Marina è un’operazione impossibile più che speciale. Ma stavolta qualcuno rompe il silenzio. E senza farsi sfuggire troppi commenti fa circolare un video. Venticinque secondi di immagini registrate domenica mattina in piazza Venezia, quasi al termine della parata sui Fori Imperiali, dove quest’anno ai militari del Comsubin è arrivato un ordine non gradito ma eseguito in silenzio: «Vietato gridare “Decima!” durante la grande sfilata per la Festa della Repubblica».

Vannacci evoca la decima Mas: «Fate una “X” sul mio nome». La Lega: «Il fascismo è morto»

IL RETROSCENA

I soldati hanno ubbidito ma poi hanno dato sfogo alla loro protesta, quella che il video documenta con chiarezza: dalle mani degli incursori che marciano cadono 10 rose rosse, proprio di fronte all’Altare della patria. È la rivolta silenziosa di un gruppo di militari abituati a non piegarsi e fieri delle tante medaglie appuntate sul petto. «Non possiamo accettare che venga cancellata così la nostra tradizione - racconta uno di loro - È ancora più grave che questo divieto sia legato al timore che il nostro grido di battaglia potesse innescare le polemiche dello scorso anno o che venisse collegato alla propaganda elettorale di un candidato alle elezioni europee». Il pensiero corre direttamente al generale Roberto Vannacci che nel corso degli ultimi comizi ha utilizzato il simbolo della X, in un riferimento mai esplicitato alla Decima flottiglia Mas che dopo l’armistizio del 1943 scelse di combattere per la Repubblica sociale. La nascita della Decima in realtà è precedente, come unità speciale della Regia marina italiana. La parte di storia che divide è proprio quella che riguarda la scissione in due della flottiglia, con una parte che dopo la resa dell’Italia agli Alleati passò con la Marina nazionale repubblicana, mai riconosciuta dallo Stato italiano. L’altro gruppo di incursori, invece, scelse la strada di un nuovo gruppo, denominato Mariassalto e passò sotto il comando alleato.

I SIMBOLI

Storia e tradizioni, come quello del grido di battaglia che contraddistingue quasi tutti i reparto speciali: quello Decima degli Incursori della Marina come quello dei parà della Folgore, quello dei carabinieri del Tuscania o dei Cacciatori. Su quello del Comsubin lo scorso anno scoppiò la polemica, perché l’urlo che risuonò forte ai Fori imperiali scatenò l’esultanza del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Bollato come grido fascista finì al centro delle contestazioni e gli incursori si sono ritrovati quasi da soli a difendere la tradizione. Ora l’autocensura che finisce per essere bollata come un’operazione di “cancel culture”. E che ha innescato il malcontento tra i militari del Gruppo operativo incursori, i quali hanno deciso di rompere il caratteristico impenetrabile silenzio. Facendo sapere che a modo loro la protesta l’hanno fatta e spiegando anche perché abbiano scelto le rose per mostrare ai più attenti il malcontento degli incursori senza volto e senza voce: «Quelle rose sono dedicate ai nostri caduti, un omaggio alle medaglie d’oro conquistate in tante missioni e battaglia. Il nostro grido non è politico e infatti si è sempre sentito, qualsiasi governo fosse al potere».

L’ORDINE

Sull’ordine ricevuto prima di iniziare la parata tra il Colosseo e piazza Venezia non ci sono dettagli. E forse, da quel che trapela, neppure il Ministero della Difesa era stato informato preventivamente. Nessuno commenta, soprattutto per evitare una nuova polemica, ma in tanti avevano notato che al passaggio degli incursori di Marina qualcosa di strano c’era stato. Un silenzio rotto dalle rose cadute dalle mani davanti all’Altare della patria.