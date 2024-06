Lunedì 3 Giugno 2024, 23:53

«Certo, le file agli sportelli erano lunghe: si prendeva il numeretto e ci si armava di tanta pazienza. Ma almeno si poteva avere la certezza, salvo grossi imprevisti, di poter chiudere la pratica per il nuovo documento in giornata». Le carte d’identità elettroniche hanno potenzialità notevoli, alcune ancora non espresse, «ma di certo hanno appesantito tutto il lavoro necessario a emetterle, costringendo gli uffici a cambiare radicalmente l’organizzazione e imponendo a tanti impiegati un nuovo percorso di formazione». Claudio ha lasciato da poco il suo posto di lavoro nell’amministrazione capitolina: è andato in pensione meno di due anni fa, «giusto in tempo per trascorrere in ufficio gli anni dell’emergenza Covid e per confrontarmi con le novità delle Cie». Una vita passata negli uffici comunali, in gran parte quelli anagrafici, cambiando anche più di un Municipio. «Sono così grande da ricordarmi anche quando i cittadini la fila la facevano in piedi, uno dietro l’altro, senza nemmeno i numeri per mantenere il turno: quante parolacce ci siamo presi, soprattutto d’estate», sorride.

IL CAMBIO

Comunque, ricorda Claudio «con le carte d’identità (e i certificati) tradizionali l’organizzazione era meno complicata». Anche perché i passaggi burocratici erano tutti interni all’ufficio: con un po’ di fila (a volte anche qualche ore) si completava la pratica e, qualche giorno dopo, si ritirava il documento in corso di validità. «Va detto che la carta d’identità elettronica è sicuramente un’evoluzione importante per i cittadini, ed è giusto che vengano offerti più servizi - dice l’ex dipendente comunale - Ma al contempo bisogna dare agli utenti la possibilità di accedere a questa innovazione senza creare disagi maggiori dei vantaggi. E questo non è un problema del Comune di Roma, sia chiaro, ma di tutto il meccanismo che è stato introdotto e che è stato inceppato dalla pandemia. Ora c’è bisogno di farlo andare più veloce, ma anche per gli uffici è molto difficile».

LA SVOLTA

Una robusta accelerazione è stata impressa con gli Open Day, che si sono ripetuti praticamente ogni fine settimana da aprile del 2022, con l’utilizzo degli ex Pit (ex Punti informativi turistici) del centro storico e la collaborazione a rotazione di tutti e 15 i Municipi. Centinaia di persone ogni settimana ottengono un appuntamento con uno, massimo due giorni di attesa: si prenota il venerdì per richiedere la Cie il sabato o la domenica. Da novembre 2023 è stato aperto il quarto punto di rilascio Cie, a disposizione nelle giornate di sabato e domenica in via Petroselli, che si aggiunge ai tre ex Pit attivi sempre nei weekend. Ma è stata modificata anche la struttura organizzativa degli appuntamenti, che ora vengono dati al massimo a sei settimane di distanza. «Quando si prenotavano gli appuntamenti a tanti mesi di distanza - ricorda Claudio - spesso quegli spazi venivano completamente sprecati: molti cittadini semplicemente dimenticavano di doversi presentare allo sportello o, nel frattempo, risolvevano chiedendo un documento con la procedura d’urgenza».