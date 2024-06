Lunedì 3 Giugno 2024, 23:57

La novità, positiva, è che nel sistema di prenotazione sul web non ci son o più quegli appuntamenti a sei mesi (o un anno) che suonavano tanto di beffa per i tanti romani a caccia di carte d’identità elettroniche. Oggi, per disposizione del Campidoglio, vengono inseriti soltanto quelli entro le sei settimane d’attesa, quantomeno più utili e semplici da ricordare. Nonostante i passi avanti degli ultimi due anni (ottenuti soprattutto grazie agli Open Day nei fine settimana), però, il rinnovo del documento nella Capitale resta un rebus che necessita di impegno e dedizione per essere risolto.

LA CORSA

Bisogna innanzitutto essere veloci: gli slot vengono inseriti giornalmente, ma sono pochi (e in pochi uffici municipali) e bisogna essere molto rapidi ad accaparrarseli. Ieri, per esempio, nelle prime ore del mattino era possibile prenotare qualche posto allo sportello anagrafico per il 17 luglio, e soltanto in cinque Municipi. Già in tarda mattinata, però, accanto alle varie sedi anagrafiche della Capitale compariva soltanto il simbolo del lucchetto, che certifica il “sold out” delle carte d’identità. D’altronde, se durante l’emergenza pandemica il numero di carte d’identità scadute o in attesa di rinnovo aveva superato le 70 mila unità, oggi - considerata anche la fine della proroga delle scadenze causa Covid - secondo le stime sono poco meno di cinquantamila i romani che vorrebbero (o dovrebbero) rinnovare il documento. E le alternative non sono tante, visto che la patente da anni non ha più valore legale per verificare l’identità di una persone e anche per i (costosi) passaporti le attese restano lunghe, seppur in costante miglioramento.

L’ATTESA

A rendere tutto più problematico - come se i lunghi tempi di attesa non lo fossero già di per sé - c’è l’approssimarsi della stagione estiva. Centinaia di romani, infatti, si ritrovano senza documento d’identità valido al momento di prenotare un viaggio per i prossimi mesi verso i Paesi dell’Unione europea, dove non è necessario il passaporto. «Questo è un problema soprattutto a Roma - sostiene Cinzia Renzi, presidente di Assoviaggi Lazio, aderente a Confesercenti, che riunisce 1.900 agenzie e tour operator - Questo vale anche per i passaporti, perché in alcuni commissariati si riesce con biglietto emesso nel giro di pochi giorni, ma gli appuntamenti vanno alle lunghe soprattutto per chi si trova in provincia». Per chi deve partire a luglio sarebbe già troppo tardi, ma anche chi ha in programma di viaggiare ad agosto i tempi sono stretti. Per chi ha questa necessità, però, una strada percorribile ci sarebbe: «Per le urgenze c’è la soluzione a vista, che deve essere assicurata in tutti gli sportelli anagrafici - sottolinea Andrea Catarci, assessore capitolino al personale - Basta presentare una denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento o un biglietto per un viaggio a breve scadenza, in treno o aereo». Ma al Comune si stanno organizzando anche per migliorare l’offerta complessiva: «Valutiamo il da farsi anche rispetto alla mole di richieste che arrivano ai Municipi - spiega Catarci - Ora abbiamo deciso di mettere a disposizione dei cittadini gli appuntamenti prenotabili al massimo nel giro di sei settimane, evitando quelli a scadenza più lontana».