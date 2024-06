Roma Termini, 21enne aggredito e rapinato da tre uomini: un arresto

Ancora violenza alla stazione Termini. Ieri notte un passante di 21 anni è stato circondato e poi aggredito da tre uomini che lo hanno rapinato. Ha riportato varie ferite alla testa. Gli aggressori dopo il pestaggio sono fuggiti ma uno di loro è stato intercettato dopo poco e arrestato dai carabinieri.

La rapina è avvenuta la notte del 3 giugno, in via Filippo Turati, nei pressi della stazione Roma Termini: la vittima ha raccontato di essere stata presa a bottigliate e che i tre rapinatori gli hanno portato via lo smartphone del valore di 300 euro.

Le sue grida hanno allertato i passanti che, avvicinatisi a soccorrerlo, hanno chiamato immediatamente il 112 ed è arrivata una pattuglia di carabinieri della compagnia di Piazza Dante che in quel momento era impegnata nei consueti controlli serali. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 con un’ambulanza. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato al Policlino Umberto I per le lesioni riportate alla testa.

Roma, passante aggredito con pugni alla testa dietro stazione Termini: il 41enne è grave. Preso l'aggressore romeno

Termini, rapinatori in azione: le indagini

Uno dei tre assalitori è stato individuato dai carabinieri e fermato a poche ore dalla rapina. È un 28enne egiziano che continuava ad aggirarsi nei pressi della stazione Termini. È stato, quindi, bloccato, accompagnato in caserma e arrestato per rapina aggravata e lesioni in concorso.

Il provvedimento è stato, inoltre, convalidato dal gip. Ora i militari stanno ancora indagando per risalire all'identità degli due complici. Hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza puntate su via Turati.

Lo scalo preda della microcriminalità, droga e furti: altri due arresti e denunce

Ma le notti a Termini continuano a essere all'insegna dell'insicurezza. Nella stessa notte ci sono stati altri due arresti e tre persone denunciate. È stato fermato un italiano di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti, perché risultava destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma: doveva scontare la pena di due mesi di reclusione per reati contro il patrimonio.

Subito dopo, invece, i carabinieri del Nucleo Roma scalo Termini hanno arrestato un 26enne, originario del Mali e senza fissa dimora che per sottrarsi all’identificazione ha minacciato e cercato di colpire i militari con una bottiglia di vetro rotta. È stato disarmato e bloccato.

È stato denunciato anche un 40enne somalo, trovato in possesso di una bicicletta elettrica dal valore di circa 500 euro, risultata rubata. Ragion per cui, la bicicletta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. In via Gioberti, un romeno di 26 anni, senza fissa dimora, è stato indagato dai carabinieri della stazione di Roma San Giovanni perché sorpreso mentre si impossessava di alcune confezioni di profumo, per un valore complessivo di 150 euro circa, in un negozio presente all’interno nello scalo ferroviario di Termini, nascondendole all’interno di uno zaino. La refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del negozio.

Infine, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno intimato l’alt a un 35enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, fermato a bordo di un’auto e trovato in possesso di 0,60 grammi circa di hashish e 2,25 grammi circa di cocaina, ragion per cui, è stato denunciato.