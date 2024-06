Re Carlo e Lady Diana, le parole sussurrate il giorno delle nozze: cosa rivela la lettura labiale

Le nozze tra l’allora Principe Carlo Lady Diana , celebrate il 29 luglio 1981, sono rimaste impresse nella memoria collettiva come un evento da favola, che fu visto da 750 milioni di persone in tutto il mondo. In mezzo al fasto e alla solennità di quel giorno, un piccolo mistero è però rimasto tuttora irrisolto, dopo oltre quattro decenni: cosa sussurrò Carlo d’Inghilterra a Diana sul balcone di Buckingham Palace? A svelare di più rispetto alle parole che l’attuale sovrano del Regno Unito mormorò all’orecchio della moglie nel giorno delle nozze arriva un esperto di traduzione labiale, dando così finalmente un’aura di completezza a un evento ancora avvolto da tanti misteri e che – a distanza di così tanti anni – scatena ancora la curiosità degli appassionati delle vicende della famiglia reale britannica. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB