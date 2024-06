Martedì 4 Giugno 2024, 07:09

Un centro massaggi di Casal Bertone sequestrato e tre donne di nazionalità cinese finite in manette con le accuse di istigazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. È questo l’epilogo delle indagini, iniziate la scorsa estate, dei carabinieri della compagnia di piazza Dante. Il gip del tribunale di Roma ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico delle tre. «Benessere e relax in un ambiente elegante e raffinato», era il biglietto da visita del centro di via Luigi Arnaldo Vassallo, vicino alla stazione Tiburtina, che però celava una storia di sfruttamento di una connazionale.

Una delle indagate, 60enne, era la titolare del centro - il contratto di affitto era intestato a lei - e ne gestiva gli aspetti formali. Le altre due, di 40 e 45 anni, conosciute dai clienti come Giada e Tina, si occupavano della pubblicazione delle inserzioni pubblicitarie e dei contatti con i clienti che venivano poi portati dalla ragazza costretta a prostituirsi. La vittima, una donna cinese di 46 anni, veniva chiamata Susan Orientale. Le tre le garantivano vitto e alloggio e una percentuale sul guadagno.

Non solo, durante le indagini gli inquirenti hanno trovato su diversi siti internet numerose recensioni riguardo i servizi offerti dal centro massaggi in questione, in cui gli utenti facevano riferimento anche a prestazioni sessuali ricevute da due donne.

Al termine delle indagini non c’è stato dubbio: quel centro massaggi era in realtà una casa a luci rosse e le tre donne sono finite agli arresti domiciliari. L’ultima ad essere stata fermata è stata la 60enne, che era tornata in Cina. La donna è stata intercettata in aeroporto mentre faceva rientro in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA