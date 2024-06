Martedì 4 Giugno 2024, 06:49

Una punizione. Sequestrato, torturato e poi lasciato mezzo nudo in strada. Non in una qualunque, ma in via Manfredonia nel cuore del Quarticciolo, tra i lotti in cui gli spacciatori spadroneggiano e dettano legge, spavaldi più che mai. Motivo? Stavolta problemi di “cuore”. Una ritorsione nei confronti dell’attuale fidanzato della ex di uno di loro, un tunisino di 23 anni, Firas N., detto Yassin. Che la ragazza lo avesse lasciato per un italiano poi, era un affronto che andava punito. Ed ecco che la sera del 12 aprile il commando, formato da quattro giovani tra i 20 e i 25 anni, con a capo il nordafricano entra nella pizzeria a taglio “Deliziami” di Torre Maura dove si trova la vittima designata, l’attuale ragazzo della ex, un 21enne. Lo circondano, lui esce e cerca di svicolarsi.

«SEI NOSTRO»

Ma Yussif non gli dà tregua: «É Inutile che cerchi aiuto, tanto da qui non esci... ti portiamo via con noi». A quel punto piomba sul posto un’auto guidata da un altro giovane ancora non identificato. Il 21enne viene afferrato dagli altri e costretto con la forza a salire a bordo. Poi lo fanno scendere e lo costringono a camminare per quasi mezzo chilometro fino a raggiungere un edificio in costruzione. Lo sbattono all’interno e lo chiudono in una stanza. Lo spogliano poi entra nel locale Yussif che comincia a picchiarlo con un bastone. Viene schernito e umiliato secondo un cliché ormai in voga negli ambienti criminali di Roma. E di ritorsioni lo stesso Yussif era stato vittima da parte del clan Moccia di Tor bella Monaca. Una stagione di sequestri lampo a scopo “estorsivo”inaugurata dai narcos romani e replicata dai loro epigoni, brutalmente salita alle cronache con la vicenda del pierre pugliese, Francesco Vitale, meglio conosciuto come “Ciccio Barbuto”, precipitato dal quinto piano di una palazzina in via Pescaglia, alla Magliana. Lasciato morire dai suoi sequestratori i cui mandanti erano a San Basilio.

Ma tornando al Quarticciolo. Yussif con sotto gli occhi il suo “rivale” in preda al terrore chiama al telefono la sua ex, di origini marocchine, «ce l’abbiamo noi il tuo ragazzo, ma vienitelo a prendere in via Manfredonia. Ricordati di portargli i vestiti che non li ha più». Il gruppo esce e trascina via il 21enne abbandonandolo con solo i pantaloni in mezzo alla strada. La ragazza non perde tempo e chiama subito la polizia. Ed è accompagnata dagli agenti che andrà al Quarticciolo.

LE MISURE

Subito è chiaro chi è stato a organizzare tutto. I poliziotti avviano le indagini e ricostruiscono le mosse del commando, arrivando anche a identificarne altri tre. Tra domenica e lunedì dal gip arriva l’okay per le misure cautelari. Per i tre sodali di Yussif, un connazionale di vent’anni, un romano di 23 e un romeno di 21, scatta il divieto di avvicinamento alla vittima e alla sua ragazza. Due di loro non sono nuovi a queste spedizioni punitive e hanno la recidiva. Per Yussif , accusato di rapina e lesioni, scattano invece gli arresti domiciliari.

