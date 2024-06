Martedì 4 Giugno 2024, 07:27

Rifarsi le labbra scegliendo il chirurgo o chi per lui come se si acquistasse una borsa griffata, seguendo i consigli di un’influencer piuttosto che guardando come sono state fatte ad altre per averle identiche. Non è più una questione di benessere ma quasi di moda. E ritrovarsi nelle mani di inesperti (nella migliore delle ipotesi) o addirittura di abusivi con conseguenze irreparabili è fin troppo facile. «Purtroppo il fenomeno degli irregolari è in crescita.

IL BOOM

A Milano c’è un vero e proprio boom per cui ci aspettiamo l’ondata di ritorno anche su Roma - sostiene Paolo Mezzana, specialista in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, docente di Medicina Estetica nonché autore di libri di successo - soprattutto le più giovani trovano ispirazione in account seguitissimi, lasciandosi influenzare dai personaggi. Capita così che la scelta della persona a cui affidarsi diventi secondaria rispetto al desiderio di avere una correzione estetica a tutti i costi, senza tenere minimamente conto che la trasformazione estetica ha come fine quello di rendere armonico il corpo». Insomma, secondo l’esperto l’approccio alla chirurgia estetica o al “ritocco” «è lo stesso di quando si fa un acquisto a tutti i costi».

Anche a Roma un filler è a portata di chiunque o quasi. «C’è chi acquista le sostanze direttamente dal web e chi addirittura provvede da solo a farsi le iniezioni - aggiunge - un risparmio che si tramuta in un costo triplo poiché si utilizzano prodotti che non durano nel tempo o che non sono stati sperimentati oltre che non approvati dal ministero della Salute. Rischiosissimi dunque. La maggior parte degli interventi che eseguiamo è per riparare danni altrui».

I “PRATICONI”

L’ultima moda? Il thé con l’amica “brava” a fare ritocchi a palpebre, zigomi e labbra. «Succede anche questo - spiega Mezzana - che tramite il passaparola le signore si ritrovino ad aperitivi o a prendere un thè in cui vengono presentati loro dei presunti maghi dell’estetica che, si scopriranno poi non avere titoli e nemmeno esperienza. Così anche nei centri estetici o dal parrucchiere dove spunta un esperto che spesso non è altri che un “praticone”». Alcuni dei quali arrivano dall’Est europeo, mentre da altri si va in un turismo estetico, in località come l’Albania e la Turchia. «Magari qui ci sono anche professionisti bravi, ma quali standard di sicurezza e controlli?», si chiede Mezzana.

La vera medicina estetica, dunque, punta al benessere. «Per questo per esempio si interviene sulle orecchie a sventola su bambini anche di 8-10 anni per evitare loro il trauma di essere presi in giro dagli altri ragazzini - dice Mezzana - mentre stampare letteralmente un russian lips (labbra a cuore, ndr) sul viso di una persona senza tenere conto della sua figura non è corretto, non c’è più armonizzazione delle forme». Ci sono medici giovanissimi che hanno liste d’attesa di 4-5 mesi, solo perché il loro nome viaggia sui social o è stato abbinato a un personaggio famosi e tutti vogliono quello. «Va sempre verificato il titolo e l’esperienza del singolo operatore attraverso la consultazione dell’Ordine dei medici». A fronte di una omologazione verso il basso della medicina estetica le grandi aziende produttrici di protesi al seno e filler stanno adottando una strategia di controtendenza. «Proponendo - conclude il medico - un ritorno a una bellezza più naturale. Attenzione che lo “sconto” porta a un conto più salato. Se non a danni irriversibili»

