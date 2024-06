Martedì 4 Giugno 2024, 06:30

Non chiamatela “radio della scuola”. Voicebookradio, il progetto sperimentale nato nel 2014 dentro gli spazi del liceo Kennedy di Roma, il 15 giugno festeggia i suoi primi 10 anni di vita. E lo fa puntando a diventare una radio transnazionale. Con 5mila contatti al giorno, più di 26mila studenti formati attraverso i Pcto e circa 30 giovani che lavorano all’interno degli studi di registrazione, Voicebookradio è ormai una realtà editoriale a tutti gli effetti. Con un palinsesto che non ha nulla da invidiare alle radio più note. Tra gli ospiti, infatti, personaggi del mondo istituzionale, politico e culturale, con l’obiettivo di far avvicinare i giovani a tematiche apparentemente lontane.

Da Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’agenzia delle entrate, all’ex ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, che cura una rubrica sulla Costituzione. Ma anche attori, cantanti, i talenti di XFactor e il cantautore Fulminacci. Mancano all’appello solo i Måneskin, la band che ha conquistato il mondo partendo proprio da qui. Victoria De Angelis e Thomas Raggi, infatti, hanno studiato al Kennedy, e proprio negli anni del liceo hanno dato vita al progetto che li ha portati poi sui palchi di tutto il mondo.

«Li abbiamo invitati ma ancora non sono venuti. Thomas, però, ha ancora un legame con la scuola, e in alcune occasioni è tornato a salutarci. Quindi speriamo che un giorno possano essere nostri ospiti», racconta Giulio Ceccanei, direttore artistico della radio.

LA NASCITA

Tutto ha avuto inizio proprio da una scommessa tra Ceccanei e la dirigente scolastica dell’Istituto, Lidia Cangemi. «Entrambi pensavamo che la radio avrebbe fatto molto bene ai ragazzi e avrebbe potuto avere delle ricadute didattiche molto importanti - aggiunge Ceccanei - così abbiamo raccolto 12 studenti e siamo partiti». All’inizio si chiamava Radio Kennedy. Poi, dopo i primi 5 anni, il salto con Voicebookradio, la crescita grazie a bandi e piccoli investimenti. La web radio diventa un punto di riferimento per giovani e non solo, e altre scuole avviano progetti simili chiedendo supporto e formazione agli speaker della radio. Ma nessuno ha raggiunto i risultati di Voicebookradio. Il segreto? «Il fatto che è una radio organizzata in modo professionale, con un dialogo intergenerazionale. Non è un progetto per soli studenti, non è solo divertimento: è una forma di lavoro, una palestra per imparare un mestiere», spiega Giulio Ceccanei. Alunni e professionisti, infatti, costruiscono insieme il palinsesto, conducono, lavorano in regia.

GLI SPONSOR

Attraverso gli sponsor, la radio è cresciuta e oggi circa 30 giovani lavorano dentro la radio. Come Carlotta Valitutti, ex studentessa che dopo il diploma ha scelto di proseguire il suo percorso dentro Voicebookradio, ma da professionista. Oggi, infatti, Carlotta conduce “Indire plus”, il programma nato dalla collaborazione con Indire, “Tutto chiaro” con Francesco Tufarello, esperto di diritto europeo, e “Forum di testa” con Gabriele Fava, presidente di Inps. Ma a condurre molti programmi sono gli stessi docenti, che trasformano in pillole audio le loro lezioni più difficili.

«Abbiamo capito fin da subito che la radio è un laboratorio perfetto - conclude Ceccanei - per gli studenti è un modo di sbloccarsi, imparare a parlare e impostare un discorso. Capacità che possono essergli utili alla maturità e in tutti gli altri esami che affronteranno nella vita». Il messaggio, quindi, è chiaro: i giovani hanno bisogno di parlare. Ma ancor di più, di ascoltare ed essere ascoltati.