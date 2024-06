Martedì 4 Giugno 2024, 05:30

Al via la stagione nelle spiagge libere di Castel Porziano dove riaprono finalmente i chioschi. La decisione arriva dal Comune di Roma che ha concesso il nulla osta per quasi tutti i servizi. All’appello manca ancora invece il nulla osta per l’utilizzo delle toilette, che tuttavia dovrebbe arrivare a brevissimo e comunque entro il prossimo fine settimana. Dal weekend garantita anche l’assistenza ai bagnanti nelle quattordici postazioni degli altrettanti baywatch. Il servizio di salvataggio viene gestito direttamente dai titolari delle attività commerciali che con il concessionario (il Comune di Roma ndr) hanno trovato un accordo sui costi dei marinai. Una parte sarà “coperta” dal Campidoglio.

LA PULIZIA

Per tutta la stagione l’Ama continuerà a occuparsi della pulizia dell’arenile. Terminata la bonifica e la vagliatura, il resto, ossia il tratto coperto dalle dune, deve essere coordinato di volta in volta con il Wwf per evitare di danneggiare la macchia mediterranea. Intanto i gestori stanno terminando gli ultimi ritocchi ai casotti dove è possibile prendere in affitto ombrelloni e lettini, consumare un buon caffè e un pasto veloce. La stagione, dunque, parte anche sulle splendide spiagge libere attrezzate di Castel Porziano tanto care ai romani. In realtà, nonostante l’assenza di servizi, già dai primi giorni di maggio in molti avevano affollato gli arenili con le dune. Le spiagge, infatti, non sono mai state chiuse. Ad esserlo erano solo i Cancelli – non tutti – di accesso ai parcheggi. «L’estate si apre con una ritrovata fiducia anche grazie al grande lavoro portato avanti dal Campidoglio che in tempi strettissimi è riuscito a fornirci tutte le autorizzazioni necessarie – dice Antonio Corrado, presidente del Consorzio Castel Porziano – c’è piena collaborazione con le istituzioni. Per il prossimo fine settimana Castel Porziano sarà pronto ad accogliere romani e turisti con tutti i servizi a disposizione». Sono soddisfatti i cosiddetti “chioscari”, dopo la stagione del 2023 con l’apertura delle attività solo per poche settimane. A causare i problemi era stato il Comune di Roma che per vent’anni non aveva rinnovato la concessione demaniale, facendo così scattare i sequestri delle strutture da parte della magistratura. Il problema era stato risolto a estate inoltrata con una nuova concessione al Campidoglio e l’autorizzazione temporanea a riaprire i casotti. Intanto i romani e i turisti aspettano di raggiungere i Cancelli anche in autobus con il ritorno della linea 07, quella che era stata prima limitata per i lavori e soppressa e che aveva scatenato non poche proteste da parte dei pendolari del mare, rimasti orfani del bus per raggiungere Castel Porziano. Il Comune di Roma sta lavorando per riattivare il servizio con un tragitto ridotto tra la stazione Colombo della Roma Lido e l’ottavo cancello. A coprire il tragitto non sarà il tradizionale jumbo bus che ogni estate arriva fino a Torvaianica, ma un mezzo di lunghezza standard che potrà cambiare direzione sulla Litoranea senza intralciare il traffico delle automobili che sarà comunque regolato da un semaforo, anche quello già installato. Una data certa per la riattivazione dello 07 ancora non c’è, ma è verosimile che la linea tornerà a funzionare entro il mese.