Domenica 2 Giugno 2024, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 3 Giugno, 07:06

GIULIANOVA - È morta davanti agli occhi del figlio tredicenne che la precedeva in bicicletta. È caduta a terra, urtata da un Suv in partenza al semaforo di via D’Annunzio e, cadendo, ha battuto la testa ed è morta sul colpo. Sull’asfalto una grande macchia di sangue a ricordare l’ennesima tragedia della strada.

Monica Tassoni morta in bici, cosa è successo

LA VITTIMA

Monica Tassoni, 56 anni, dipendente della Regione Abruzzo nel settore economia, attorno alle 13 stava tornando dal mare in bicicletta con il figlio, che la precedeva, entrambi al momento della disgrazia erano fermi davanti al semaforo che immette sulla Nazionale Adriatica e quindi alla loro abitazione al di là della strada. In base alla ricostruzione fatta dagli agenti della polizia stradale, guidati dal comandante Antonello Giusti, accanto alla donna, era fermo una Audi Q 5, con a bordo un romano in vacanza in questi giorni a Giulianova. Appena il verde ha dato il via libera, l’auto è ripartita, ma ha finito con l’urtare contro la bicicletta di Tassoni, che le era accanto e la donna è caduta al suolo senza avere la possibilità di potersi riparare e ha battuto violentemente la testa. Sotto gli occhi del figlio che ha assistito alla tragedia ed ha visto la mamma a terra. Una scena terribile, il ragazzino in lacrime chiedeva aiuto. In tanti si sono accorsi, appena avuto contezza, di quanto accaduto. Più tardi sarà proprio lui ad andare a casa dei nonni per avvisarli. Il primo è stato un medico che si trovava nella fila di auto in attesa del verde e subito dopo il personale della Croce Rossa dell’ospedale. È stato inutile ogni tentativo di rianimare Tassoni, che non dava segni di vita mentre qualcuno a portato via il ragazzino ed altri hanno avvisato il marito, Orazio Pedicone, in passato dapprima giocatore e poi sempre all’interno del basket giuliese.

LE INDAGINI

Una volta sul posto, la Polstrada ha transennato la zona e ha interdetto il traffico nel sottopasso e con i poliziotti a disciplinare le auto in transito anche gli agenti della polizia municipale. Di quanto accaduto è stata informata la pm di turno Greta Aloisi che ha disposto il trasferimento del corpo all’obitorio dell’ospedale di Teramo dove domani si procederà con l’esame autoptico. Monica Tassoni lascia un altro figlio di 24 anni.

Il presidente Marco Marsilio in una nota ieri ha scritti: «La Regione Abruzzo ha perso una valida dipendente in un tragico incidente stradale a Giulianova. A nome personale e dell'intera giunta regionale porgo il cordoglio ai familiari di Monica Tassoni in questo doloroso momento». Anche il sindaco Jwan Costantini e l’amministrazione comunale hanno espresso dolore e si sono stretti alla famiglia di Monica, «sentendo di rappresentare l sentimento dell’intera città. Alla famiglia porgiamo le più sentite condoglianze e ci stringiamo ai suoi cari nella speranza che l’affetto e la vicinanza della comunità giuliese possano essere di sostegno in queste ore di indicibile sconforto». Ed ancora Coltura politica, Nos noi e Nuovi orizzonti per la sinistra di Giulianova, appresa la notizia del tragico incidente, «hanno ritenuto doveroso di sospendere per un giorno la campagna elettorale, esprimendo vicinanza ai familiari e agli amici della donna».