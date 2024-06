Lunedì 3 Giugno 2024, 05:35

Incroci pericolosi o, come li chiamano da qualche anno a questa parte, i “black point”: sono gli osservati speciali del Campidoglio ormai da anni. Oltre 4,2 milioni di euro sono stati stanziati dal Governo e trasferiti a Roma nell’ambito dei progetti per la sicurezza stradale: 70 incroci pericolosi sono oggetto di interventi strutturali.

La lista di questi interventi, limitandosi alla top ten, prevede che nelle prossime settimane inizino i lavori di messa in sicurezza di cinque diversi tratti di via Cristoforo Colombo lungo, praticamente, l’intera strada. Poi, via Nomentana, via Cardinal Pacca all’Aurelio. E alcune fra le grandi strade dove frequentemente si registrano incidenti con feriti o, peggio, con decessi: via di Boccea, via Laurentina, via Anagnina, via della Pisana, via di Donna Olimpia, via Ardeatina e via della Cecchignola.

LE TRE CAUSE

Come ha spiegato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè: «Sono fondamentalmente tre le cause degli incidenti stradali: l’infrastruttura, il veicolo e il conducente. Come amministrazione comunale a noi spetta il compito di intervenire sull’infrastruttura: incroci disegnati male, segnaletica, limiti di velocità, controlli. Abbiamo incaricato Roma Servizi per la Mobilità di progettare e realizzare gli interventi sui cosiddetti black point dove la messa in sicurezza sarà attuata rifacendo la segnaletica, controllando la velocità, riorganizzando l’intersezione e usando le tecnologie per il rispetto dei limiti di velocità e il controllo del passaggio con il rosso».

Ma non ci sono solo i problemi infrastrutturali dei black point. «Insieme alla Consulta per la sicurezza stradale abbiamo elaborato una delibera che modifica il regolamento viario del comune istituisce le linee guida per poter realizzare gli attraversamenti pedonali rialzati» spiega il presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola (Pd), che aggiunge: «La realizzazione di questi attraversamenti è sempre stata disomogenea nel territorio del Comune. A questo si sommano le isole ambientali e le zone 30 e gli attraversamenti pedonali luminosi. Questi ultimi sono oggetto di una delibera che stiamo approntando e che a giorni sarà depositata».

CULTURA

Ma c’è un problema reale di mancanza di cultura della sicurezza stradale: «L’80% degli incidenti sono causati da distrazione, velocità, guida in stato d’ebrezza o sotto l’effetto di droghe», dice ancora Patanè.

E per questo, dopo l’installazione del tutor (a Roma si chiama “Celeritas”) all’interno della Galleria Giovanni XXIII il Campidoglio, visto l’eccellente risultato in termini di riduzione degli incidenti, sta lavorando per estenderlo a un altra strada che detiene un triste primato, la via del Mare, dove si sono registrati negli anni incidenti a volte con vere e proprie stragi.