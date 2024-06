Lunedì 3 Giugno 2024, 06:05

Andava a tutta velocità, al volante di una macchina che non poteva guidare perché minorenne e quindi senza patente. E come se non bastasse ha investito un ciclista per poi scappare senza soccorrerlo. È successo sabato mattina in via Pontina vecchia, alle porte di Roma.

LE INDAGINI

Mentre l'investitore era in fuga il ciclista è stato aiutato da altre persone per poi essere portato in ospedale. Lì sono partite le indagini della polizia locale che si è subito messa alla ricerca del minorenne, riuscendolo a trovare dopo diverse ore. Il ragazzo ora è stato denunciato per guida senza patente e omissione di soccorso.

Secondo quanto emerso dalle indagini il giovane stava guidando una Citroën C3 che gli era stata affidata per “fare una prova” dal nipote della proprietaria dell’auto il quale avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza del fatto che il ragazzino avesse meno di 18 anni. Il minorenne, a causa della sua inesperienza, mentre si trovava in via Pontinia vecchia ha perso il controllo dell’auto finendo fuori strada e colpendo in pieno il ciclista.

LA FUGA

Resosi conto dell’accaduto è quindi scappato, insieme alla ragazza che era a bordo con lui. I due giovani hanno preso un bus Cotral che passava proprio in quel momento a pochi passi dal luogo dell’incidente. Arrivata alla stazione di Aprilia, la coppia ha quindi cercato di scappare a bordo di un treno per Roma. Ma la fuga è stata interrotta dagli agenti della polizia locale.