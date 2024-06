Marcello Colafigli, chi è l'ultimo big della Banda della Magliana. Ha ispirato "Bufalo" di Romanzo Criminale

Marcello Colafigli, conosciuto come "Marcellone”, è stato arrestato alle prime ore dell'alba di martedi 4 giugno per traffico di droga. Secondo l’accusa della procura di Roma, nonostante fosse in semilibertà, l'ultimo membro della Banda della Magliana sarebbe coinvolto in traffico di droga dall’estero e avrebbe mantenuto rapporti con esponenti della ‘ndrangheta, camorra e della mafia foggiana e albanesi. Ha ispirato il "Bufalo" in Romanzo Criminale.