Incendi: ecco perché a Roma stanno divampando tra gli appartamenti

La morte di Annamaria Palma, 76 anni, allettata e vittima di un incendio divampato in casa sua domencia sera, fa tornare alla cronaca l'allarme sulla sicurezza delle abitazioni nella Capitale. La donna è rimasta intrappolata nel suo appartamento del Pigneto. Le fiamme sarebbero partite da alcune candele lasciate accese in camera da letto e lei non è riuscita a fuggire.

Molti sono gli episodi di incendi negli appartamenti, a Roma, nell'ultimo periodo. Il 20 marzo un morto e quattro persone portate in ospedale per un rogo divampato in via Putiniano, al Casilino. A perdere la vita un uomo di 55 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio per inalazione da fumo. Dieci giorni prima una colonna di fumo si è alzata per una decina di metri in un appartamento al quinto piano di un palazzo di via Calderini, al Flaminio. Il 4 aprile altre fiamme, in via Michele di Lando, al Nomentano. Due le persone intossicate.

Perché questi roghi?

Ma quali sono le cause che stanno scatenando continui incendi tra gli appartamenti della Capitale? Così come sottolineato da Rossana De Angelis, presidente di Anaci Roma, l'Associazione nazionale degli amministratori di condominio, ci sono spesso i corto circuiti degli impianti a scatenare le prime fiamme. «Il problema è la manutenzione non fatta o per distrazione o per mancanza di investimenti», ha commentato. E i riflettori si accendono anche sulle stufette abbandonate nelle stanze senza alcun controllo. O, peggio ancora, a chi cerca di riscaldarsi con sistemi non a norma e improvvisati.

Nel caso del Pigneto, poi, ad agevolare le fiamme anche i tanti materiali abbandonati. La famiglia, infatti, aveva accumulato in casa beni di ogni genere. Un'emergenza sociale che si è aggiunta all'altro dramma dell'incendio.

Quali sono le principali cause di incendio in casa?

Sono diverse, ma queste sono le principali, accidentali, individuate dai soccorritori come i vigili del fuoco.

1. Il corto circuito dell'impianto elettrico

2. I fornelli rimasti accesi, con le fiamme incustodite

3. Le fiammelle che possono partire dal caminetto

4. Le candele accese