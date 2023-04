Incendio in zona Nomentana, due persone intossicate in un appartamento in via Michele di Lando

Un incendio è divampato in una abitazione in via Michele di Lando 79, zona Nomentana.

Sul posto i vigili del fuoco, 118 e i carabinieri della Stazione Nomentana e della Compagnia Parioli.

In corso l'evacuazione e la messa in sicurezza, mentre due persone che erano ancora in un appartamento al secondo piano interessato dall'incendio sono state portate all'esterno dai vigili del fuoco. Entrambi intossicati, sono stati visitati dai sanitari.