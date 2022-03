Martedì 29 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Dopo Sinibaldi, Petrangeli e Ubertini potrebbe apparire sulla scena politica anche un quarto candidato? La domanda non è peregrina. Le vie della politica sono infinite. E così la sorpresa potrebbe arrivare da Uniti per Rieti che - a quanto si apprende - nell’ultima riunione avrebbe messo sul piatto l’ipotesi di candidare un proprio esponente politico a sindaco di Rieti.

L’indicazione sarebbe caduta su quello dell’attuale capogruppo in consiglio comunale ed ex vicepresidente della Provincia, Andrea Sebastiani. Una scelta che l’associazione, fondata tra l’altro dall’ex assessore Elisa Masotti (che nei giorni scorsi aveva annunciato di non candidarsi) e Luigi Gerbino, farebbe dipendere anche dagli esiti dell’incontro che dovrebbe avere con il candidato del terzo polo, Carlo Ubertini. Non bisogna dimenticare che Uniti per Rieti era una delle tre possibili “gambe” di questa compagine politica. Cosa farà l’associazione? Rientrerà nell’alveo politico del terzopolismo? Presenterà il proprio candidato sindaco? Tutti nodi che dovrà sciogliere il prima possibile, dato che tra qualche mese si vota.

Gli scheramenti. Intanto, si entra nel vivo della campagna elettorale. E a rivendicare le cose fatte per Rieti sono i dem. «Forse noi gridiamo meno - fanno sapere - ma i fatti sono questi: solo alcuni dei più importanti risultati raggiunti dagli eletti Pd in Regione e in Parlamento che porteranno alla città di Rieti e al suo indotto risorse importanti per lo sviluppo economico-sociale». E snocciolano i risultati ottenuti: «Salaria per Roma a quattro corsie e ammodernamento Rieti-Micigliano: 400 milioni. Nuovo progetto per la ferrovia: 30 milioni. Contratto di sviluppo delle aree del sisma: 22 milioni. Incentivi alle imprese reatine: 50 milioni». Non poteva mancare il nuovo de Lellis: case della salute e ospedali di comunità: 219 milioni. E poi ancora: «Centro di ricerca sull’economia circolare e le scienze della vita: 20 milioni. Raddoppio delle facoltà e nuovo campus universitario: 20 milioni». 20 milioni per la filiera dell’idrogeno.

Sul fronte del centrodestra, Forza Italia ha presentato lo Sportello del Cittadino europeo alla presenza dell’europarlamentare del Ppe, Luisa Regimenti e con il candidato sindaco Daniele Sinibaldi: «Si tratta di uno strumento a disposizione di privati e pubblica amministrazione - spiega - per coordinare e progettare azioni dal basso”, aiutando a strutturare un’idea e a cogliere le occasioni dei finanziamenti europei».