Giovedì 25 Aprile 2024, 00:10

RIETI - Tra i 1500 iscritti alla 13esima edizione della “Colli della Sabina”, al via questa mattina, ci sarà anche il ministro dello Sport del Governo italiano, Andrea Abodi. Che dopo aver anticipato la sua partecipazione alla più importante cicloturistica italiana, giunta quest’anno alla sua 13esima edizione, ha confermato la sua presenza attraverso il suo staff. A dare l’annuncio della presenza del ministro Abodi è stato, nella serata di martedì, il presidente della Asd Acido Lattico Mountain Bike, Marco Barletta, che via social aveva comunicato la notizia.

La presenza. «A prendere parte alla tredicesima edizione della ‘Colli della Sabina’ ci sarà il ministro dello Sport Andrea Abodi - ha scritto il presidente del comitato organizzatore dell’evento - accogliamo con grandissimo entusiasmo la partecipazione del dottor Abodi, che ha accettato il nostro invito dando un grande segnale di vicinanza a tutti i ciclisti, grandi e piccini, che rappresentano una componente vitale dello sport amatoriale e di tutto ciò che rappresenta». Quella di Abodi si aggiunge alla presenza del campionissimo di ciclismo Claudio “El Diablo” Chiappucci, la cui adesione alla “Colli della Sabina” 2024 era stata annunciata da tempo.

E così, visto anche il miglioramento delle condizioni meteo previsto per oggi, a Passo Corese di preannuncia un’altra grande giornata di festa a partire dalle 9 di questa mattina. Una festa di portata nazionale, che continuerà a far accrescere il prestigio della “Colli della Sabina”, manifestazione che per la sua 13esima edizione si presenta profondamente rinnovata. Nuovi i due percorsi di gara, come nuovo è anche il “concept” del bike park, che quest’anno offrirà ai visitatori una vera e propria area “street food”, con prodotti tipici preparati sul posto dalle associazioni del territorio.