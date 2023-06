Arnold Schwarzenegger: «Se potessi candidarmi, diventerei facilmente presidente degli Stati Uniti»

Il 30 luglio del 1947 a Thal, un piccolo paese della Stiria, in Austria, nasce Arnold Schwarzenegger. La sua storia è nota: prima culturista, poi attore di blockbuster, infine governatore della California. Naturalizzato statunitense, nel 1986 si è sposato con Maria Shriver, nipote dell'ex presidente John Fitzgerald Kennedy, con la quale ha avuto quattro figli e dalla quale si è separato dopo 25 anni di matrimonio. La sua carriera politica però è avvenuta all'interno del Partito repubblicano, dove in queste settimane c'è in atto un animato dibattito su chi candidare alle prossime elezioni presidenziali, se affidarsi di nuovo a Trump, nonostante i suoi guai giudiziari, o cambiare cavallo.

Arnold Schwarzenegger, che è stato governatore della California tra il 2003 e il 2011 per i Repubblicani, ma che di recente si è caratterizzato anche per posizioni più liberal, contro il ricaldamento climatico, contro Trump e molto critiche sull'assalto al Campidoglio, non ha dubbi: «Se potessi candidarmi a presidente degli Usa, vincerei a mani basse».

Il motivo per cui non può correre, diversamente da quanto avvenuto per la carica di governatore, riporta al 30 luglio del 1947, al piccolo paese di Thal in Austria dove "Terminator" è nato: per la Costituzione negli Stati Uniti solo chi è nato all'interno dei confini del Paese può diventare presidente.

L'intervista

In una intervista rilasciata alla Cnn ha spiegato: «Sarebbe stato un gioco da ragazzi. Vedo così chiaramente come ho potuto vincere quelle elezioni. Voglio dire, è come me e la California. Le persone stavano cercando una nuova risposta, non un'ala destra o un'ala sinistra, ma qualcuno che potesse unire la nazione. Ci sono così tante cose che devono essere fatte. E si può fare». Schwazenegger ha detto anche di essere convinto che non ci sono possibilità che Trump possa diventare di nuovo presidente degli Stati Uniti.