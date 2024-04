Rieti, auto esce di strada nella notte e si capovolge

RIETI - Incidente stradale nella notte lungo la Strada statale 79 Ternana in località “Basso Cottano” con un veicolo che è finito fuori strada capovolgendosi. Un’utilitaria in un tratto curvilineo – per cause in fase di verifica da parte dei carabinieri – è uscita dalla sede stradale per poi capovolgersi terminando la sua marcia all’interno di un campo adiacente alla sede stradale. Illeso il conducente, un uomo, unico occupante presente all’interno del mezzo. Sul posto una pattuglia dei carabinieri, pompieri e personale sanitario del 118.

