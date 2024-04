Dead Boy Detective il cast della nuova serie Netflix tra attività paranormali e fumetti

Dopo il successo di The Sandman, arriva su Netflix “Dead Boy Detectives”, la nuova serie ispirata all’universo dell’omonimo comic book di Neil Gaiman. Demoni, fantasmi e personaggi dell’universo di The Sandman, tra cui Morte, ritornano nella serie in arrivo solo su Netflix dal 25 aprile. I Dead Boy Detectives sono sono Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), ovvero "il cervello" e "i muscoli" dell'agenzia Detective defunti. Adolescenti nati a decenni di distanza che si incontrano nell'aldilà, Edwin e Charles sono migliori amici e fantasmi…che si occupano di risolvere misteri. Insieme affrontano folli avventure, incluso sfuggire a streghe malvagie, all'inferno e alla Morte stessa. Con l'aiuto di una sensitiva di nome Crystal (Kassius Nelson) e della sua amica Niko (Yuyu Kitamura) riescono a risolvere alcuni dei casi paranormali più complessi del mondo dei mortali. (Servizio a cura di Eva Carducci)