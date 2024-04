Jon Bon Jovi: «Le Rockstar sono i moderni supereroi»

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story è una docuserie in quattro episodi che racconta l’epico passato e il futuro incerto di una delle band più riconoscibili al mondo e del suo front-man Jon Bon Jovi. Un’odissea di 40 anni di storia del rock and roll sull’orlo del precipizio, con un infortunio alle corde vocali che minaccia di far precipitare tutto. In streaming dal 26 aprile solo su Disney+ in Italia (Servizio a cura di Eva Carducci)