Studenteschi di tennis: vincono Sacchetti Sassetti, Ic Fara Sabina, Rocci e Gregorio da Catino

RIETI - Si sono conclusi i Campionati provinciali studenteschi di tennis, ospitati per due giorni presso i Campi Comunali di via Theseider, con una massiccia adesione da parte degli Istituti di I e II grado di tutta la Provincia.

Nella categoria Cadetti, dominio assoluto dell’I.C. Sacchetti Sassetti che ha piazzato 3 alunni in semifinale confermando la vittoria dello scorso anno . Sul podio, la Sisti e la Ricci nell’ordine.

Vittoria individuale per Michele Savelli che batte piuttosto facilmente il compagno di squadra Giovanni Provaroni .

Tra le Cadette si assiste ad una finale più combattuta che si aggiudica Rebecca Pagano, di Fara Sabina , sulla campionessa uscente della Pascoli Alice Crisostomi. Vittoria a squadre dell’I.C. Fara Sabina sulla Sisti e la Pascoli.

Lunedì 22 aprile si assiste ad una vera maratona di Tennis dedicata alle categorie degli Istituti di II grado .

Nella categoria Allievi la vittoria è andata al favorito Francesco Festuccia dell’IIS Rosatelli, circondato sul podio da due alunni del Liceo Rocci di Passo Corese , Francesco Tozzi e Nicolò Mirizio , che si aggiudicano il titolo a squadre.

Tra le Allieve, vittoria per Beatrice Cinosi del l’IIS G.

Da Catino su Giorgia Santarelli dell’IIS Elena Principessa di Napoli e Francesca Fasano di Amatrice. A squadre prevale il Gregorio Da Catino sul liceo Jucci.

Nella categoria Juniores maschile netta vittoria a squadre dell’IIS G. Da Catino con tre atleti in semifinale e vittoria di Pietro Banchelli su Marco Monteneri.

Per la categoria juniores femminile, altro titolo per Sara Valentini (Epn) dopo quello conquistato nel Badminton, con vittoria in finale su Anna Parisi di Amatrice .

Le squadre vincitrici e i campioni provinciali delle categorie Cadetti/e ed Allievi/e disputeranno le Finali Regionali al Salaria Village di Roma a fine maggio.

«Un particolare ringraziamento ai gestori dell’impianto Comunale che hanno messo a disposizione i campi fino al primo pomeriggio per consentire la conclusione dei tornei».