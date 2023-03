Domenica 26 Marzo 2023, 10:10

Matilde Celentano è il candidato sindaco del centrodestra per Latina. Ormai era chiaro da giorni che era lei la candidata in pectore ma ieri è stata presentata ufficialmente dai vertici del suo partito, Fratelli d'Italia. Non c'erano invece i rappresentanti degli altri partiti che la sostengono. Che FdI puntasse sulla Celentano si sapeva ormai da mesi. E lo sapevano anche Lega e FI, con cui se n'era parlato ampiamente sui tavoli regionali e nazionali. Alla fine l'intesa è stata trovata non sui nomi ma sulle città. Così, una volta stabilito che Latina andava a FdI, Terracina alla Lega, Aprilia a Forza Italia. Così nel capoluogo Fdi ha potuto indicare il nome che aveva scelto.

Ieri, è stato il coordinatore regionale FdI, Paolo Trancassini, ad annunciarlo nel corso della conferenza stampa che il partito aveva convocato per mostrare la nuova sala per collegamenti audio e video, a cui hanno partecipato, da remoto, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il ministro per lo Sviluppo economico, Adolfo Urso, il capogruppo FdI al Senato, Lucio Malan, il deputato Giovanni Donzelli, il consigliere comunale di Ponza, Danilo D'Amico. In sala, in presenza, oltre a Trancassini, il segretario provinciale Nicola Calandrini, il coordinatore comunale Michele Nasso, il responsabile del dipartimento comunicazione Maurizio Guercio, e altre figure del passato e presente del centrodestra: da Vincenzo Bianchi a Ivano Di Matteo.

«Al grande successo di consensi di FdI sul territorio, corrisponde una grande responsabilità - ha spiegato Trancassini - e, dopo la Regione e il Governo nazionale, oggi siamo qui perché alla filiera manca un tassello: il Comune. La nostra è una scelta fatta d'accordo con gli alleati: il candidato sindaco è Matilde Celentano: ha coerenza, doti umane, capacità amministrativa e di mediare, di tenere unita la famiglia della giunta e del Consiglio». Mentre Calandrini l'ha salutata come «la donna giusta per far sì che la filiera sia non solo formale ma sostanziale».

Celentano, medico, consigliera comunale FdI dal 2016 e capogruppo dal 2021, parla di «responsabilità. Sono un medico e tocco con mano tutti i giorni le esigenze dei territori, delle persone indifese e svantaggiate. Noi donne dobbiamo lavorare il doppio per dimostrare il valore, ma io sarò moglie, madre, medico, sindaco, professionista: il mio obiettivo è moltiplicarmi. Mi rendo conto che quella del centrodestra è una coalizione variegata, e che dovrò gestirla con equilibrio, ma per me le diversità sono un valore aggiunto. Insieme alla coalizione vogliamo una città giardino, vivibile, decorosa. Sarò il sindaco di tutti». Quanto agli obiettivi: «E' ora che Latina torni a essere governata da persone che la amano - ha spiegato la Celentano - Noi siamo una comunità, che teniamo a questo territorio. Io voglio che Latina torni a essere una terra in cui i giovani possano rimanere, non dalla quale sono costretti a scappare».

Trancassini è poi tornato sugli alleati: «Del nome ne abbiamo parlato. Poco, ma serenamente. Non ci sono state fibrillazioni. È stata una scelta serena e condivisa». Dalla Lega, il coordinatore regionale Claudio Durigon, ribadisce: «Ottima scelta. Avanti tutta per dare un'amministrazione stabile e duratura, che sfrutti la filiera di Regione e Governo per rilanciare la città». Anche l'Udc, per bocca del segretario regionale, Antonio Saccone, ricorda che «abbiamo convintamente condiviso, insieme ai nostri dirigenti locali, la scelta di Matilde Celentano come candidata sindaco del centro destra di Latina».

Poi Calandrini ha rilanciato l'appello a Zaccheo: «Siamo certi che sarà della partita, le sue idee sono ancora attuali. L'obiettivo è vincere al primo turno per non far perdere ulteriore tempo alla città».