Bruni entra in Fratelli d'Italia Centrosinistra, vertice a quattro

È stata la prima volta che si sono incontrati, in vista della campagna elettorale per le comunali di Latina del 14 e 15 maggio prossimi. Lbc, Pd, Azione e Per Latina 2032 si sono ritrovati per la prima volta intorno a un tavolo comune per gettare le basi di una possibile alleanza, di un possibile campo largo tra civismo e partiti politici. È avvenuto ieri mattina, presso la sede provinciale del Pd nel capoluogo pontino in via Carducci.

Un incontro riservato, tra i vertici delle formazioni (al quale non ha preso parte l'ex sindaco, Damiano Coletta), che al termine è stato però definito «interlocutorio».

Tra i primi punti da discutere, la possibile creazione di un campo largo, in vista del voto ormai imminente, dato che le liste e le candidature andranno presentate entro il 14 aprile. Un confronto che proseguirà a breve.



BRUNI TORNA E ENTRA IN FDI

Torna intanto alla politica attiva Cesare Bruni, anima storica del centrodestra, consigliere comunale di An prima e del Pdl poi dal 1997 al 2015.

Bruni, che non si era più candidato in Consiglio comunale, né nel 2016, né nel 2021, sebbene il suo nome in quest'ultima tornata fosse stato sulla bocca di molti per un certo periodo quale possibile candidato sindaco, ha scelto di aderire a Fratelli d'Italia.



In molti lo avevano notato in platea, all'ultimo evento pubblico di FdI, una settimana fa a Latina, e due giorni fa è giunta la conferma ufficiale. E, come sottolineato in una nota dallo stesso segretario provinciale di FdI, Nicola Calandrini, l'ex consigliere comunale sarà candidato: «L'ingresso di Cesare Bruni rappresenta un arricchimento per un partito come Fratelli d'Italia. Sono certo che il suo apporto sarà significativo non solo in vista delle prossime elezioni comunali, nelle quali Cesare Bruni sarà candidato, ma anche come riferimento culturale per i nostri militanti».



ASSESSORATI PER LA REGIONE

Svolta la proclamazione degli eletti due giorni fa, ora l'attenzione per la Regione Lazio è tutta per gli assessorati. E non sembra essere una partita facile per i pontini: i partiti di centrodestra, ovvero di maggiorana, sarebbero infatti alle prese con i posti da assegnare per i romani.

«Gli assessorati sono in fase di trattativa - osserva Enrico Tiero, vice coordinatore regionale Fratelli d'Italia, nonché consigliere regionale appena eletto e soprattutto uno tra i papabili per la giunta - credo che la provincia di Latina non possa essere lasciata fuori dalla giunta e, come si sta facendo per Roma, credo che si debbano premiare quanti hanno preso più consenso. Non vorremmo avere oltre al danno anche la beffa: uno che come me ha fatto per 15 anni l'assessore provinciale e per quasi 10 anni quello comunale, anche vice sindaco, credo che possa avere tutti i requisiti per rappresentare la provincia in seno alla giunta. Ma abbiamo anche altre professionalità».