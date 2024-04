Rieti, auto finisce contro un cinghiale sulla Salaria

RIETI - Attraversamenti da parte della fauna selvatica all’origine di due incidenti avvenuti all’alba di questa mattina e nella tarda mattinata odierna. Il primo episodio si è verificato lungo la Salaria per Roma all’altezza della frazione di Maglianello dove ha avuto luogo l’impatto di un veicolo in transito contro un cinghiale in fase di attraversamento. Sul posto, verso le cinque del mattino, è intervenuto per i rilievi il personale della squadra volante della Questura di Rieti. Nessuna conseguenza per il conducente e danni per il veicolo. Al chilometro 91+600 della Salaria per L’Aquila - tra la località di Paterno e Castel Sant’Angelo - un mezzo pesante ha invece impattato contro un capriolo improvvisamente comparso sulla sede stradale. L’ungulato, travolto, è deceduto e sul posto è intervenuta una pattuglia di carabinieri-forestale per la rimozione dell’animale e le valutazioni del caso.

