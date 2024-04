Palombara conquista la Coppa Provincia di Rieti U17 dedicata a Roberto Silvestri

RIETI - Palombara ha vinto la Coppa Provincia di Rieti under 17. Questa mattina nel rinnovato impianto di Poggio Bustone i rossoblù hanno sconfitto Poggio Moiano per 3-0. La manifestazione era dedicata a Roberto Silvestri, giudice sportivo per oltre 40 anni del comitato provinciale scomparso il 28 marzo scorso. Presenti, oltre al consigliere regionale Figc Umberto Fusacchia, al delegato provinciale Raffaele Focaroli e al presidente Aia Rieti Vittorio Sperati, anche la famiglia Silvestri: la moglie Franca e i figli Bruno e Olga.

I ringraziamenti del delegato provinciale Raffaele Focaroli

«Oggi abbiamo ricordato il nostro amico Roberto Silvestri nella finale della Coppa della Provincia.

Ringrazio gli amici di Poggio Bustone che ci hanno ospitati, l’amministratore comunale, l’Assessore del Comune di Rieti Chiara Mestichelli, le società sportive di Palombara e Poggio Moiano. Ringrazio il nostro comitato provinciale, in particolar modo Cristina Tiberi e Paola Bonaventura. Ringrazio infine il nostro componente regionale Umberto Fusacchia e tutti gli amici intervenuti. Un grazie particolare al presidente della Sezione Aia di Rieti Vittorio Sperati. Ringrazio, inoltre, Asvero Antonetti per aver presentato l’evento».