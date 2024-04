Il ministro Andrea Abodi e l’ex campione Claudio Chiappucci hanno aperto la 13esima “Colli della Sabina”

RIETI - Il Ministro dello Sport Andrea Abodi e l’ex campione di ciclismo su strada Claudio Chiappucci hanno “aperto” la 13esima edizione della “Colli della Sabina”, cicloturistica che ogni anno richiama migliaia di amatori della mountain bike lungo le colline di Fara in Sabina. Anche quest’anno le 1500 pettorine messe a disposizione dal comitato organizzatore sono andate a ruba, per un evento che animerà la frazione di Passo Corese con un’area interamente dedicata al post-pedalata, con animazione per bambini, un percorso di street-food con piatti preparati sul posto dalle associazioni del territorio sabino, e tante iniziative rivolte alle famiglie.

