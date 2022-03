Mercoledì 9 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Sono quasi del tutto delineate le forze politiche che appoggeranno i tre candidati (Petrangeli, Sinibaldi, Ubertini) alle Amministrative di Rieti. Ma c’è anche chi come i 5Stelle potrebbero andare con la propria lista e con un proprio candidato, che potrebbero così diventare quattro. «Come più volte abbiamo detto, le primarie non ci interessavano e non abbiamo partecipato - dice il consigliere comunale Roberto Casanica (nella foto). - Stiamo valutato di andare da soli, se poi qualcuno volesse aprire un tavolo con il nostro Movimento, siamo disponibili a confrontarci. Ma finché qualcuno non ci contatta, lavoriamo per costruire un nostro percorso in solitaria». Il messaggio è indirizzato soprattutto al centrosinistra e al vincitore delle primarie, Simone Petrangeli, sul quale il Movimento non ha mai posto alcun tipo di veto. «Ripeto: siamo sempre aperti - sottolinea - con chiunque abbia qualcosa da proporre e l’abbiamo sempre dichiarato. Ma, a oggi, facciamo il nostro percorso». I 5Stelle, però, escludono un confronto, come hanno sempre detto, con il centrodestra.

Il terzo polo. Così come ormai sembra saltata l’alleanza con il Terzo polo che, come anticipato ieri dal Messaggero, punta ora sul proprio candidato Carlo Ubertini (a quanto si apprende, la riunione di formalizzazione sarebbe stata posticipata da lunedì a ieri sera). Nei prossimi giorni si riuniranno i dirigenti del M5S. «Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto - conclude Casanica - poi si vedrà». Ad esprimere soddisfazione per come sono andate le primarie è Patria e costituzione. «Intendiamo ringraziare Claudio Di Berardino - scrive il coordinatore, Giacomo Marchioni - per essersi prestato a rappresentare settori della città, alle primarie, con passione, progetto e dedizione. Di Claudio abbiamo potuto apprezzare le doti umane, la capacità amministrativa e lo spessore politico. Riteniamo Di Berardino una risorsa per la nostra comunità e un valore aggiunto imprescindibile». Dopo il ringraziamento al candidato sconfitto nelle consultazioni di domenica, Marchioni annuncia il proprio sostegno all’ex sindaco: «Sosterremo convintamente Simone Petrangeli, che ha vinto meritatamente le primarie, alle prossime elezioni amministrative, cercando di mettere al centro della discussione politica i temi che ci sono cari: il lavoro, la dignità e i diritti delle persone e degli ultimi».