RIETI - Nessun picco verso l’alto, ma redditi nella media dei Comuni dell’Italia centrale. I dati più elevati si riscontrano nel Capoluogo e in Sabina, inferiori in altre realtà, con qualche eccezione. La fotografia è quella dei redditi medi dei residenti nei 73 Comuni della provincia reatina, diffusi nei giorni scorsi, sulla base della dichiarazione dei redditi degli abitanti e contribuenti nel 2023, con cifre, quindi, del patrimonio del 2022. Un panorama che riflette positività e criticità delle aree interne.

Al vertice. La media dei redditi più elevati si registra, come in passato, nel capoluogo, Rieti, con 22.297 euro di media dichiarati. A seguire, uno dei Comuni confinanti e il terzo più ampio della provincia, Cittaducale, con 20.853 euro di media dichiarati. Più indietro il secondo Comune della Provincia, Fara Sabina, dove la media delle dichiarazioni si attesta a 18.995 euro. Includendo Rieti e Cittaducale, sono otto i Comuni in cui le dichiarazioni dei redditi, in media, hanno superato quota ventimila euro: Toffia con 20.842, Poggio Catino con 20.382, Collegiove con 20.275, Contigliano con 20.123, Labro con 20.082 e Turania con 20.029 euro.

La graduatoria. A livello nazionale, con Portofino nettamente in testa (con oltre 90mila euro di media dichiarati), tra i primi trenta Comuni, si scende fino a 31mila euro e quelli del Reatino si rivelano nella media. A seguire, si collocano Comuni della fascia tra Rieti e l’Appennino e della Sabina, sostanzialmente alternandosi. Quindi si trovano Borgo Velino con 19.980 euro dichiarati in media dai contribuenti, Antrodoco con 19.954, Castelnuovo di Farfa con 19.881, Orvinio con 19.856, Micigliano con 19.744, Rivodutri con 19.318, Casperia con 19.234, Frasso con 19.227, Poggio Mirteto con 19.174, Montopoli con 19.128, Casaprota con 19.032. Sotto la soglia dei 18mila euro troviamo Collalto con 18.979, Greccio con 18.820, Monteleone con 18.803, Nespolo con 18.708, Cantalice a 18.645, Petrella Salto a 18.641, Borgorose con 18.639, Torricella a 18.620, Monte San Giovanni con 18.516, Varco Sabino a 18.406, Poggio San Lorenzo con 18.322, Roccantica con 18.280, Castel Sant’Angelo con 18.241, Paganico a 18.201, Salisano a 18.165, Fiamignano a 18.124, Poggio Nativo con 18.105, Belmonte a 18.088.

La classifica vede, nella parte conclusiva, Comuni che sfiorano quota 18mila euro e, a scendere, altri che superano i 14mila euro. Così, la classifica del Reatino prosegue con Torri a 17.991 euro di media dichiarati, Poggio Moiano a 17.954, Colli sul Velino a 17.946, Rocca Sinibalda con 17.861, Forano e Montebuono con 17.855, Magliano Sabina a 17.781, Mompeo a 17.730, Scandriglia con 17.580, Morro a 17.538, Configni con 17.495, Amatrice a 17.441, Leonessa a 17.441, Cottanello con 17.431, Poggio Bustone a 17.380, Stimigliano a 17.354, Cittareale con 17.273, Pescorocchiano a 17.244, Collevecchio con 17.227, Montenero a 17.191, Concerviano con 17.128, Vacone a 16.940, Ascrea a 16.852, Cantalupo a 16.708, Tarano a 16.612, Longone con 16.438, Selci a 16.434, Montasola a 16.332, Marcetelli a 16.079, Colle di Tora a 15.907, Posta con 15.645, Pozzaglia a 15.638, Accumoli a 14.791, Castel di Tora a 14.620.

Nel Lazio, sono i Comuni di Grottaferrata e Roma a guidare la graduatoria. Tra i capoluoghi, Rieti si colloca, di poco, alle spalle anche di Frosinone, ma davanti a Viterbo e Latina.