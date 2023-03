Santo del giorno oggi 8 marzo: San Giovanni di Dio, l'ex soldato e libraio fondatore degli ospedali "Fatebenefratelli" e patrono degli infermieri

Santo del giorno oggi 8 marzo: San Giovanni di Dio. Il fondatore dell'ordine ospedaliero "Fatebenefratelli" è morto nel 1550 a Granada in Spagna a 55 anni d'età. Nato in Portogallo, già a 8 anni fuggì dalla famiglia crescendo poi a Toledo nella casa di Francisco Cid, detto "el Mayoral".

La sua vita si divide in due parti: fino a 27 anni se la cavò come pastore e contadino e anche come soldato combattendo anche in Italia al soldo di Carlo V e contro i turchi a Vienna. Infine a Granada aprì una libreria quando ormai era forte la vocazione religiosa, favorita da un'illuminante omelia di Giovanni d'Avila.

La libreria durò pco, distrutta dello stesso fondatore che in città divenne subito molto famoso perché colpito da crisi mistiche simili ad attacchi epilettici. Ripeteva di continuo: "Fate del bene, fratelli, a voi stessi". Ricoverato nell'ospedale di Granada dove i medici e la vocazione riuscirono a rimetterlo in sesto. da allora la sua vita è stata dedicata interamente all'assistenza ai poveri, ai malati e alle prostitute.

Dopo che aveva fondato e avviato il primo ospedale, il vescovo lo ribattezzò San Giovanni di Dio. E' patrono degli ospedali e, insieme a San Camillo de Lellis, degli infermieri.