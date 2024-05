Dopo 230 puntate Fiorello conclude il suo show di 'VivaRai2!' con in anteprima spettacolo live per il numeroso pubblico accorso al glass del Foro Italico, a Roma. Passerella anche per Amadeus che è arrivato in auto d’epoca e per Jovanotti che con tanto di stampella si è esibito con Fiorello cantando 'Azzurro' di Adriano Celentano. Tra il pubblico uno striscione spiritoso: "Adesso basta vogliamo dormire, firmato via Asiago". (LaPresse)